11 августа на школьном стадионе (корпус 864) ГБОУ Школы №1528 пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Регистрация откроется 11 августа в 10:00 утра на стадионе, возможна предварительная регистрация с 9 июля на сайте или по телефону. Приглашаются все желающие.
Участники фестиваля смогут проверить свои возможности в разных видах испытаний: беге на короткую и длинную дистанции, прыжках в длину с места, подтягивании, рывке гири, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, поднимании туловища, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, метании спортивного снаряда, плавании.
Для участия в фестивале необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и уникальный идентификационный номер (УИН), который присваивается при регистрации на портале ГТО.
Церемония открытия фестиваля запланирована на 11:00.
Предварительная регистрация откроется 9 июля 2018 г.
Записаться на участие можно позвонив по телефону 8(499)762-33-60, либо по электронной почте gto.zelenograd@mail.ru
При регистрации необходимо указать Ф.И.О., дату рождения, УИН участника и ступень комплекса ГТО.
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