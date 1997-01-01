Участники фестиваля смогут проверить свои возможности в разных видах испытаний: беге на короткую и длинную дистанции, прыжках в длину с места, подтягивании, рывке гири, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, поднимании туловища, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, метании спортивного снаряда, плавании.

Для участия в фестивале необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и уникальный идентификационный номер (УИН), который присваивается при регистрации на портале ГТО.

Церемония открытия фестиваля запланирована на 11:00.

Предварительная регистрация откроется 9 июля 2018 г.

Записаться на участие можно позвонив по телефону 8(499)762-33-60, либо по электронной почте gto.zelenograd@mail.ru

При регистрации необходимо указать Ф.И.О., дату рождения, УИН участника и ступень комплекса ГТО.

Группа ВКонтакте: https://vk.com/gto.zelenograd