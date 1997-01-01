В культурной акции «Ночь в музее» принимают участие зеленоградский музей на улице Гоголя, выставочный зал в корпусе 1410, «Творческий лицей» в корпусе 813, библиотека в 10 микрорайоне — 19 мая вечером здесь пройдут мастер-классы для детей, экскурсии, лекции, выставки и концерты. А днем можно попасть на экскурсию и лекцию о Зеленограде. Вход на все мероприятия свободный.
14:00-15:00. Обзорная экскурсия по всему музею.
18:00-19:00. Кукольный спектакль «Петя-петушок». Автор и исполнитель спектакля Владимир Чернов — член Московского союза художников и Ассоциации художников декоративных искусств. В этом театре он и драматург, и режиссер, и актер, и художник, и мастер кукол.
19:30-20:30. Мастер-класс «Семь морских узлов». Гости узнают историю морских узлов, их применение в море и обыденной жизни, смогут самостоятельно связать несколько простых и полезных морских узлов и забрать их себе на память.
21:00-22:00. Лекция «Фехтование во времена кардинала Ришелье и расцвета дуэлей во Франции». Самые интересные дуэли и поединки конца 16 -начала 17 века. Что, правда, а что придумал Дюма в описании дуэлей в своих книгах. Какое оружие держали в руках участники поединка, и что представляла собой шпага? Сколько она стоила, и кто мог позволить себе ее купить? Как сражались во времена Д'Артаньяна и трех мушкетеров, какие приемы использовались? Обо всём этом расскажет инструктор по фехтованию Илья Солдаткин.
14:00-15:30. Лекция «Историко-культурное и природное наследие Зеленограда».
18:00-19:30. Мастер-класс «Магия цвета». Мастер-класс художника О. Берниковой по эбру — древнему восточному искусству рисования на воде.
19:30-20:30. Песочная анимация «Калейдоскоп сказок». Песочный спектакль «Калейдоскоп сказок» покажет художник Екатерина Шеффер.
20:30-21:00. Экскурсия по выставке «Зеленоград — космосу». Продукция ведущих зеленоградских предприятий электронной промышленности, созданная для космической отрасли: микросхемы, бортовые ЭВМ и другую аппаратура, используемая в спутниках, ракетах-носителях и наземных средствах управления.
21:00-22:00. Концерт вокального дуэта DuoVoce. Участницы молодого дуэта исполнят русскую и советскую классику, которая напомнит об эпохе освоения космоса.
22:00-23:30. Кинолекторий. Просмотр и обсуждение советского научно-фантастического фильма о покорении космоса «Космический рейс», снятого в 1935 году.
С 18:00 до 22:00 — экскурсии по выставке фестиваля творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-семицветик», поэтический диалог в творческом объединении «Свеча и гроздь», концерт вокальной студии «Интонация», мастер-класс «Брошь из пластичной замши» от руководителя студии юных дизайнеров «Стильные штучки».
С 18:00 акция «Ночь в лесу Каукина». Экскурсия по выставке мастера лесной пластики Альберта Каукина, просмотр фото- и видеоматериалов, литературно-музыкальная гостиная под аккомпанемент рояля.
С 18:00 до полуночи бесплатное посещение экспозиций главного дома, выставок в кухне и флигеле, а также выставок в усадьбах Боблово и Тараканово. На южном крыльце главного дома усадьбы с 19:00 до 19:45 представят литературно-музыкальную программу «Вечерние кулисы Шахматова».
19 мая до позднего вечера в музеях, выставочных залах, арт-галереях, киностудиях будут концерты, выставки, спектакли, лекции, перформансы. В частности, в киностудии «Союзмультфильм» (улица Академика Королева, 21, недалеко от платформы «Останкино») покажут подлинники кукол героев советских и российских мультфильмов. С наступлением темноты возле музеев выступят диджеи и молодые исполнители. Вход свободный, но на большинство мероприятий нужно зарегистрироваться.
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