Музей (улица Гоголя, дом 11В)

14:00-15:00. Обзорная экскурсия по всему музею.

18:00-19:00. Кукольный спектакль «Петя-петушок». Автор и исполнитель спектакля Владимир Чернов — член Московского союза художников и Ассоциации художников декоративных искусств. В этом театре он и драматург, и режиссер, и актер, и художник, и мастер кукол.

19:30-20:30. Мастер-класс «Семь морских узлов». Гости узнают историю морских узлов, их применение в море и обыденной жизни, смогут самостоятельно связать несколько простых и полезных морских узлов и забрать их себе на память.

21:00-22:00. Лекция «Фехтование во времена кардинала Ришелье и расцвета дуэлей во Франции». Самые интересные дуэли и поединки конца 16 -начала 17 века. Что, правда, а что придумал Дюма в описании дуэлей в своих книгах. Какое оружие держали в руках участники поединка, и что представляла собой шпага? Сколько она стоила, и кто мог позволить себе ее купить? Как сражались во времена Д'Артаньяна и трех мушкетеров, какие приемы использовались? Обо всём этом расскажет инструктор по фехтованию Илья Солдаткин.