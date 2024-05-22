Кирилл Данилов — выпускник школы-студии МХАТ, ученик знаменитого сценографа, профессора Владимира Левенталя, много лет работавшего главным художником Большого театра. Данилов оформил больше 50-ти спектаклей в театрах Москвы, Ташкента, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля. В их числе большинство постановок «Ведогонь-театра» — «Царь Федор Иоаннович», «Доходное место», На дне", «Таланты и поклонники», «Иванов», «Хозяйка гостиницы», «Скупой», «Пришел мужчина к женщине», «Аромат танго», «Бесприданница», «Пять углов» и другие.

Посетители выставки смогут подняться на сцену «Ведогонь-театра», выставка в декорациях последней премьеры — спектакля о Зеленограде.