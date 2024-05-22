Выставкахудожника Кирилла Данилова «Девятый занавес» пройдет 22 — 24 мая в «Ведогонь-театре». Макеты, эскизы и фотографии спектаклей представят в декорациях спектакля «Белки, сосны, микросхемы», посвященного Зеленограду. Выставка будет работать с 12:00 до 20:00. Билет стоит 200 рублей, его можно заказать на сайте театра.
Кирилл Данилов — выпускник школы-студии МХАТ, ученик знаменитого сценографа, профессора Владимира Левенталя, много лет работавшего главным художником Большого театра. Данилов оформил больше 50-ти спектаклей в театрах Москвы, Ташкента, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля. В их числе большинство постановок «Ведогонь-театра» — «Царь Федор Иоаннович», «Доходное место», На дне", «Таланты и поклонники», «Иванов», «Хозяйка гостиницы», «Скупой», «Пришел мужчина к женщине», «Аромат танго», «Бесприданница», «Пять углов» и другие.
Посетители выставки смогут подняться на сцену «Ведогонь-театра», выставка в декорациях последней премьеры — спектакля о Зеленограде.
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