На Олимпиаде в Корее выступят биатлонист и кёрлингистка из Зеленограда
Известный биатлонист из Зеленограда впервые проведёт встречу с болельщиками. Матвей Елисеев — участник Олимпиады-2018, чемпион Европы в смешанной эстафете, призер чемпионатов мира среди юниоров, обладатель Кубка IBU, призер этапов Кубка мира по биатлону. На встрече можно будет задать Матвею вопросы, получить автограф и сфотографироваться со спортсменом.
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