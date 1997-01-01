Известный биатлонист из Зеленограда впервые проведёт встречу с болельщиками. Матвей Елисеев — участник Олимпиады-2018, чемпион Европы в смешанной эстафете, призер чемпионатов мира среди юниоров, обладатель Кубка IBU, призер этапов Кубка мира по биатлону. На встрече можно будет задать Матвею вопросы, получить автограф и сфотографироваться со спортсменом.

