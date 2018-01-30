В декабре Международный олимпийский комитет наложил санкции на Россию за манипуляции с антидопинговым процессом до, во время и после зимних Игр в Сочи. Российским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде 2018 года под национальным флагом, с отечественной символикой и гимном. В качестве компромисса решили допустить «чистых» россиян к участию под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России), и только по индивидуальному приглашению МОК.

Была создана комиссия для выработки критериев допуска российских спортсменов к нынешней Олимпиаде, которая 19 января сократила список из 500 российских спортсменов, допущенных к Играм, на 111 имен. Перечень из 17 критериев допуска — с размытыми формулировками — обнародован следом.

К 25 января команда «Олимпийские спортсмены из России» (как она сейчас называется) сократилась еще — почти вдвое, до 169 имен. Ехать или нет на Олимпиаду в Пхёнчхан, каждый из спортсменов решит сам, уточнил министр спорта России Павел Колобков. Ведущие атлеты, которые, к слову, являются «чистыми» и не замешаны ни в одном допинговом скандале, в итоговую заявку не попали. Без объяснений.

«Список из 169 спортсменов может измениться [увеличиться] только в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов», — цитирует ТАСС вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и руководителя российской делегации на Играх-2018 Станислава Позднякова.

«Серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов на решения Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад началась в Женеве 22 декабря [2017 года]. В пятницу [26 января] рассматриваются дела российских лыжников, ранее в заседаниях приняли участие конькобежцы, хоккеистки, саночники и скелетонисты. Ожидается, что слушания по делам россиян продлятся до вечера 27 января», — говорится в сообщении агентства.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.