Зеленоградские спортсмены, 24-летний биатлонист Матвей Елисеев и 26-летняя кёрлингистка Галина Арсенькина, получили приглашение от Международного олимпийского комитета на зимние Игры-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, которые стартуют 9 февраля.
До Елисеева МОК отправил приглашения лишь трём российским биатлонистам: Антону Бабикову, Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой. С приходом Матвея готова команда для смешанной эстафеты.
«На Олимпийских играх в Пхёнчхане пройдут три эстафетные гонки: мужская, женская и смешанная. Если решение МОК останется в силе, то российские спортсмены смогут принять участие только в смешанной эстафете, где бегут по двое мужчин и женщин», — сообщил ТАСС.
Семь российских кёрлингистов, в числе которых 26-летняя Галина Арсенькина, первыми вошли в список отечественных спортсменов, допущенных к зимней Олимпиаде 2018 года.
Матвей Елисеев — потомственный спортсмен. Под присмотром отца, известного тренера Павла Елисеева, который «по совместительству» является личным тренером сына, на лыжи впервые встал в три года. Окончив зеленоградскую спортивную школу № 111, где занимался лыжами, сосредоточился на биатлоне и в 2013 году вошел в юниорскую сборную России.
7 февраля 2015 года дебютировал в сборной России на этапе Кубка мира в Нове-Место в Чехии, а следующие два сезона участвовал во всех этапах Кубка мира. Дважды становился серебряным призером в составе эстафетной команды. Уже в середине сезона 2016/17 ему прочили выступление на Олимпиаде-2018. По состоянию на 26 января 2018 года Елисеев занимал 5-е место в рейтинге Союза биатлонистов России.
Галина Арсенькина родилась и выросла в Зеленограде. В спорт пришла в детстве, начав с секции фигурного катания в зеленоградской спортшколе «Орбита». Но в 12 лет получила травму и была вынуждена закончить занятия. В кёрлинг пригласил брат, Алексей Стукальский, который на тот момент сам занимался этим видом спорта, а позже играл в составе мужской сборной России.
В 2013 году Галина окончила факультет экономики, управления и права МИЭТа. Тогда состояла в московской сборной по кёрлингу. Начиная с 2007 года — шестикратная чемпионка России по кёрлингу. Серебряный призер зимней Универсиады — 2017.
С 2015-го играет за клуб «Краснодарский край» и живет в городе Сочи. В женской сборной России дебютировала в 2016 году на чемпионате Европы в Шотландии, где вместе с командой завоевала «золото».
В декабре Международный олимпийский комитет наложил санкции на Россию за манипуляции с антидопинговым процессом до, во время и после зимних Игр в Сочи. Российским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде 2018 года под национальным флагом, с отечественной символикой и гимном. В качестве компромисса решили допустить «чистых» россиян к участию под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России), и только по индивидуальному приглашению МОК.
Была создана комиссия для выработки критериев допуска российских спортсменов к нынешней Олимпиаде, которая 19 января сократила список из 500 российских спортсменов, допущенных к Играм, на 111 имен. Перечень из 17 критериев допуска — с размытыми формулировками — обнародован следом.
К 25 января команда «Олимпийские спортсмены из России» (как она сейчас называется) сократилась еще — почти вдвое, до 169 имен. Ехать или нет на Олимпиаду в Пхёнчхан, каждый из спортсменов решит сам, уточнил министр спорта России Павел Колобков. Ведущие атлеты, которые, к слову, являются «чистыми» и не замешаны ни в одном допинговом скандале, в итоговую заявку не попали. Без объяснений.
«Список из 169 спортсменов может измениться [увеличиться] только в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов», — цитирует ТАСС вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и руководителя российской делегации на Играх-2018 Станислава Позднякова.
«Серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов на решения Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад началась в Женеве 22 декабря [2017 года]. В пятницу [26 января] рассматриваются дела российских лыжников, ранее в заседаниях приняли участие конькобежцы, хоккеистки, саночники и скелетонисты. Ожидается, что слушания по делам россиян продлятся до вечера 27 января», — говорится в сообщении агентства.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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