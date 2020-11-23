В больнице оториноларинголог Елена Непряхина и анестезиолог Николай Кинцлер провели операцию, которая длилась полтора часа. Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.

«Затруднения при дыхании мужчина испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», — отметила врач-оториноларинголог клиники Татьяна Михайлова.

После операции пациент раньше времени удалил поддерживающие тампоны, которые нужно было сохранять в течение двух суток, следует из релиза бальницы. Это могло привести к осложнениям, но все обошлось. Сейчас мужчина уже дома.