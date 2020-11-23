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Зеленоградец более 50 лет ходил с монетой в носу. В горбольнице её вытащили — он снова может дышать 23.11.2020 ZELENOGRAD.RU

59-летний пациент обратился в городскую больницу им. Кончаловского с жалобой на невозможность дышать носом. После компьютерной томограммы, выявившей инородное тело, пациент вспомнил, что ещё в детстве, примерно в шесть лет, оставил в носу монету. За прошедшее время вокруг нее сформировался конгломерат каменистой плотности (ринолит) и мужчина полностью перестал дышать носом.

В больнице оториноларинголог Елена Непряхина и анестезиолог Николай Кинцлер провели операцию, которая длилась полтора часа. Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.

«Затруднения при дыхании мужчина испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», — отметила врач-оториноларинголог клиники Татьяна Михайлова.

После операции пациент раньше времени удалил поддерживающие тампоны, которые нужно было сохранять в течение двух суток, следует из релиза бальницы. Это могло привести к осложнениям, но все обошлось. Сейчас мужчина уже дома.

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Метки:
медицина, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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Обсуждение
A T
Вчера, 11:50
Бывает же.
Учитывая то, что в детстве думала о том, чтобы стать врачом, хирургом - как вариант, счастье, что никому ничего никуда не засунула и вообще обошлось без травм...
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