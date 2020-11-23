59-летний пациент обратился в городскую больницу им. Кончаловского с жалобой на невозможность дышать носом. После компьютерной томограммы, выявившей инородное тело, пациент вспомнил, что ещё в детстве, примерно в шесть лет, оставил в носу монету. За прошедшее время вокруг нее сформировался конгломерат каменистой плотности (ринолит) и мужчина полностью перестал дышать носом.
В больнице оториноларинголог Елена Непряхина и анестезиолог Николай Кинцлер провели операцию, которая длилась полтора часа. Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.
«Затруднения при дыхании мужчина испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», — отметила врач-оториноларинголог клиники Татьяна Михайлова.
После операции пациент раньше времени удалил поддерживающие тампоны, которые нужно было сохранять в течение двух суток, следует из релиза бальницы. Это могло привести к осложнениям, но все обошлось. Сейчас мужчина уже дома.
Учитывая то, что в детстве думала о том, чтобы стать врачом, хирургом - как вариант, счастье, что никому ничего никуда не засунула и вообще обошлось без травм...