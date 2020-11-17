Лучшие врачи

Татьяна Ророкина из центра «ИнтерМедикум» — первое место в категории «Акушеры».

В этой же категории третьим стал Артур Мох из роддома.

Степан Милеенков (место работы не указано) — третий в категории «Массажисты».

Игорь Кочетков из Центра остеопатии доктора Царева — третий в категории «Остеопаты».

Фариз Искендеров из горбольницы — третий в категории «Нейрохирурги».

Юлия Колябина из московской «Даймонд Клиник» стала второй в категории «Стоматологи».

Петр Бурт из стоматологии «Стар» — второй в категории «Стоматологи-ортопеды».

Гурам Убери из московской клиники «НоваДент» — первый в категории «Стоматологи-хирурги».

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