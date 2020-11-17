Опубликованы результаты всероссийской премии «ПроДокторов 2020». В число лучших по Московской области вошли три клиники Зеленограда и восемь врачей.
Конкурс проводится в нескольких номинациях на основе рейтинга сайта prodoctorov.ru, который формируется из оценок посетителей. В рейтинг по району (Зеленоград попал в Московскую область) входят топ-10 государственных, частных и стоматологических клиник и топ-3 врачей в каждой специализации.
Зеленоградский роддом стал одной из десяти лучших государственных клиник Московской области 2020 года.
В топ-10 частных клиник вошел медцентр «ИнтерМедикум».
Татьяна Ророкина из центра «ИнтерМедикум» — первое место в категории «Акушеры».
В этой же категории третьим стал Артур Мох из роддома.
Степан Милеенков (место работы не указано) — третий в категории «Массажисты».
Игорь Кочетков из Центра остеопатии доктора Царева — третий в категории «Остеопаты».
Фариз Искендеров из горбольницы — третий в категории «Нейрохирурги».
Юлия Колябина из московской «Даймонд Клиник» стала второй в категории «Стоматологи».
Петр Бурт из стоматологии «Стар» — второй в категории «Стоматологи-ортопеды».
Гурам Убери из московской клиники «НоваДент» — первый в категории «Стоматологи-хирурги».
Рейтинг клиники определяется на основании отзывов пациентов, оставленных на ее странице на сайте «ПроДокторов». Рейтинг врача — на основании отзывов, оставленных на его странице, без учета стажа, уровня образования, квалификационной категории и ученой степени.