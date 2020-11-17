Четыре зеленоградские клиники и восемь врачей попали в топ-10 всероссийской премии «ПроДокторов» 17.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Опубликованы результаты всероссийской премии «ПроДокторов 2020». В число лучших по Московской области вошли три клиники Зеленограда и восемь врачей.

Конкурс проводится в нескольких номинациях на основе рейтинга сайта prodoctorov.ru, который формируется из оценок посетителей. В рейтинг по району (Зеленоград попал в Московскую область) входят топ-10 государственных, частных и стоматологических клиник и топ-3 врачей в каждой специализации.

Лучшие клиники

Зеленоградский роддом стал одной из десяти лучших государственных клиник Московской области 2020 года.

В топ-10 частных клиник вошел медцентр «ИнтерМедикум».

В топ-10 стоматологических попали «Дантистъ» и «Стар».

Лучшие врачи

Татьяна Ророкина из центра «ИнтерМедикум» — первое место в категории «Акушеры».

В этой же категории третьим стал Артур Мох из роддома.

Степан Милеенков (место работы не указано) — третий в категории «Массажисты».

Игорь Кочетков из Центра остеопатии доктора Царева — третий в категории «Остеопаты».

Фариз Искендеров из горбольницы — третий в категории «Нейрохирурги».

Юлия Колябина из московской «Даймонд Клиник» стала второй в категории «Стоматологи».

Петр Бурт из стоматологии «Стар» — второй в категории «Стоматологи-ортопеды».

Гурам Убери из московской клиники «НоваДент» — первый в категории «Стоматологи-хирурги».

Рейтинг клиники определяется на основании отзывов пациентов, оставленных на ее странице на сайте «ПроДокторов». Рейтинг врача — на основании отзывов, оставленных на его странице, без учета стажа, уровня образования, квалификационной категории и ученой степени.

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