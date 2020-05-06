«Скорая помощь» стоит у подъезда, а один из членов бригады в синей униформе катается на скейте. Такое видео из 8-го микрорайона прислал в редакцию «Зеленоград.ру» местный житель Александр М. Почему скейтер не у пациента, неизвестно. Возможно, это водитель, а может быть к пациенту в полной защите пошёл его коллега. По крайней мере, он не тратит время впустую.