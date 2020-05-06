Сотрудник «скорой» не теряет время: чтобы не сидеть в машине, он катается на скейте. Видео 06.05.2020 ZELENOGRAD.RU

«Скорая помощь» стоит у подъезда, а один из членов бригады в синей униформе катается на скейте. Такое видео из 8-го микрорайона прислал в редакцию «Зеленоград.ру» местный житель Александр М. Почему скейтер не у пациента, неизвестно. Возможно, это водитель, а может быть к пациенту в полной защите пошёл его коллега. По крайней мере, он не тратит время впустую.

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Молодец, всё правильно делает
Не время сейчас развлекаться, тем более на работе
Даже не знаю, что сказать
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Метки:
спорт, медицина, микрорайон 8, коронавирус, скорая помощь, скейтборд
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