Охрана гипермаркета «Ашан» в Андреевке решила проверить подозрительного посетителя. Поняв, что попался, мужчина бросился бежать прямо сквозь закрытую прозрачную дверь.

С разбегу он разбил стеклянную створку и прорвался наружу. Один из охранников успел схватить его за рюкзак. Тогда вор скинул груз и скрылся.

«На вид — молодой, до 30 лет. Кажется, он сильно порезался осколками, из раны на щеке текла кровь. Когда он бросил рюкзак и побежал дальше, никто за ним не погнался. Содержимое рюкзака высыпалось на землю, в основном косметика, — на этом и сосредоточились», — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец.

Будут ли искать вора, не известно. Товар-то в итоге вернулся, но остаётся разбитая дверь. В полиции нам сообщили, что беглеца не задерживали. Пресс-служба «Ашана» пока не прокомментировала инцидент в связи с выходными.