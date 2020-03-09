Вор при побеге разбил стеклянную дверь в «Ашане» и скрылся 09.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Охрана гипермаркета «Ашан» в Андреевке решила проверить подозрительного посетителя. Поняв, что попался, мужчина бросился бежать прямо сквозь закрытую прозрачную дверь.

С разбегу он разбил стеклянную створку и прорвался наружу. Один из охранников успел схватить его за рюкзак. Тогда вор скинул груз и скрылся.

«На вид — молодой, до 30 лет. Кажется, он сильно порезался осколками, из раны на щеке текла кровь. Когда он бросил рюкзак и побежал дальше, никто за ним не погнался. Содержимое рюкзака высыпалось на землю, в основном косметика, — на этом и сосредоточились», — рассказал «Зеленоград.ру» очевидец.

Будут ли искать вора, не известно. Товар-то в итоге вернулся, но остаётся разбитая дверь. В полиции нам сообщили, что беглеца не задерживали. Пресс-служба «Ашана» пока не прокомментировала инцидент в связи с выходными.

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Метки:
кража, криминал, тема - чп, происшествия, Ашан
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