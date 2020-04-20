Любовь Чепеленко, сотрудница «Пятерочки» в Андреевке, решила порадовать пенсионеров куличами, собственного приготовления. Она занимается домашней выпечкой и бесплатно раздавала куличи пожилым людям в своем магазине.

«Решила от себя, от нашей семьи, безвозмездно помочь бабушкам и дедушкам. Я работаю в магазине и понимаю, что не каждый может себе позволить купить кулич. Поэтому захотелось внести капельку себя в жизнь других людей», — рассказала Любовь «Зеленоград.ру».

Продукты для куличей она решила купить сама, но ее коллега пекарь Иван Кочетков вдохновился идеей и взял часть расходов на себя.

С администрацией «Пятерочки» Любовь обговорила идею заранее, руководитель магазина Павел Деловой ее поддержал.

Любовь пекла куличи дома. Получилось испечь 35 штук. Упаковать, довезти до магазина и разложить куличи помог муж Александр.

К концу дня почти все куличи разобрали. Многие пенсионеры отказывались, объясняя, что у них-то кулич уже есть и пусть бесплатный лучше получит тот, кто действительно нуждается. Но всех порадовало внимание.

Один кулич достался не пенсионеру, а одному малышу. В продаже куличей не было, а он очень хотел, поэтому Любовь подарила кулич и ему. Оставшуюся выпечку разобрали коллеги.

В ближайшие дни Любовь планирует испечь ещё куличей для раздачи в своем магазине.

Помимо куличей она делает торты на заказ, в основном для знакомых. Если вы захотите заказать торт у Любови, пишите ей вконтакт.