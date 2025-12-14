Но важно помнить: в начале зимы лёд ещё не успевает набрать прочность. Даже если поверхность кажется ровной и «схватившейся», это может быть тонкая корка, которая не выдерживает человека.

МЧС предупреждает: не выходите на лёд, если его толщину не проверяли спасатели — безопасной считается толщина не менее 7 сантиметров. Обходите участки с тёмным, прозрачным льдом: там он тоньше. Опасны и места, припорошенные снегом — под снегом лёд нарастает медленнее. Прочность льда нельзя проверять ударом ноги.

Берег — безопасное место для прогулок и фотографий. Лёд — нет.