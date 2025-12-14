Тишина, прозрачный воздух и ощущение покоя: идиллия наконец-то наступившей зимы на фотографии Ольги Маликовой (её группа вконтакте «Твоими глазами»).
Но важно помнить: в начале зимы лёд ещё не успевает набрать прочность. Даже если поверхность кажется ровной и «схватившейся», это может быть тонкая корка, которая не выдерживает человека.
МЧС предупреждает: не выходите на лёд, если его толщину не проверяли спасатели — безопасной считается толщина не менее 7 сантиметров. Обходите участки с тёмным, прозрачным льдом: там он тоньше. Опасны и места, припорошенные снегом — под снегом лёд нарастает медленнее. Прочность льда нельзя проверять ударом ноги.
Берег — безопасное место для прогулок и фотографий. Лёд — нет.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости
Врача в Солнечногорске арестовали за «содействие» военнослужащему в получении категории «не годен» Новости
На Дунькином пруду в 12 микрорайоне почти закончили капитальный ремонт — посмотрели, что получается Новости
Выставка советских открыток художника Владимира Зарубина открылась в библиотеке в 6-м микрорайоне Афиша
В «Никор-Мед» открылось детское отделение «МЕДвежонок» — скидка 20% на прием у педиатра до 30 декабря Реклама
Ветеринарному центру «Оригами» 2 года. В честь Дня рождения 15 декабря — праздник для питомцев и их любящих владельцев Реклама
Дорожные камеры в Москве начали распознавать новый вид нарушений — остановку автомобиля, создающую помехи движению Новости
Моноспектакль по пушкинской «Метели» на знаменитую музыку Свиридова — Культурный центр «Зеленоград», 14 декабря Новости