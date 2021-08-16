Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Пятерым котятам из зеленоградского приюта нужна поддержка и дом 16.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Лето — непростое время года для волонтёров, ведь в приют привозят большое количество котят с улиц нашего города. Все они как правило болеют, а волонтёры зеленоградского приюта возят малышей на лечении и им очень нужна помощь всех неравнодушных людей. Если хотите укотовить — пишите/звоните волонтёру Екатерине 8-996-443-28-71

Лея, 3 месяца
Яся, 3 месяца

А ещё три котенка уже готовы ехать домой в новые семьи, так как абсолютно здоровы! Активные, весёлые, хулиганистые, но одновременно очень ласковые. К лотку приучены. Отдаются в самые добрые руки. В данный момент мальчишки живут в клинике и им тоже нужна поддержка начиная от пелёнок и корм, заканчивая оплатой проживания в стационаре.

Администратор Инстаграм-Канала организовала Клуб Добрых Сердец, где любой человек может стать постоянным финансовым куратором для любого из котят. Если вы хотите принять участие, помогать котятам выздороветь и обрести новый дом — подписывайтесь на страницу Зеленоградского приюта в инстаграме или задавайте вопросы по номеру 8-996-443-28-71 волонтёру Екатерине

С котятами можно познакомиться в Зеленоградском приюте

График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

Чем ещё можно помочь

Волонтеры приюта всегда в поисках помощников. Им нужны:

  • Автоперевозки (помочь отвезти кошку в клинику, привезти нужды в приют, сопроводить на выставку)
  • Фотографы (для пиара животных)
  • Ретушёры для редактирования фото котиков
  • Видеооператоры и люди, которые умеют снимать ролики с котиками и монтировать их
  • Дизайнеры (для оформления визиток, плакатов и др)
  • Помощь в приюте (руками: принять корм, помочь в уборке, пообщаться с котиками, узнать их характер)
  • Помощь в ведении социальных сетей (инстаграм, ВК)

Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по вотсапу 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

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Метки:
домашние животные, благотворительность, кошки, Зеленоград
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