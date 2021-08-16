Лето — непростое время года для волонтёров, ведь в приют привозят большое количество котят с улиц нашего города. Все они как правило болеют, а волонтёры зеленоградского приюта возят малышей на лечении и им очень нужна помощь всех неравнодушных людей. Если хотите укотовить — пишите/звоните волонтёру Екатерине 8-996-443-28-71
А ещё три котенка уже готовы ехать домой в новые семьи, так как абсолютно здоровы! Активные, весёлые, хулиганистые, но одновременно очень ласковые. К лотку приучены. Отдаются в самые добрые руки. В данный момент мальчишки живут в клинике и им тоже нужна поддержка начиная от пелёнок и корм, заканчивая оплатой проживания в стационаре.
Администратор Инстаграм-Канала организовала Клуб Добрых Сердец, где любой человек может стать постоянным финансовым куратором для любого из котят. Если вы хотите принять участие, помогать котятам выздороветь и обрести новый дом — подписывайтесь на страницу Зеленоградского приюта в инстаграме или задавайте вопросы по номеру 8-996-443-28-71 волонтёру Екатерине
График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).
Волонтеры приюта всегда в поисках помощников. Им нужны:
- Автоперевозки (помочь отвезти кошку в клинику, привезти нужды в приют, сопроводить на выставку)
- Фотографы (для пиара животных)
- Ретушёры для редактирования фото котиков
- Видеооператоры и люди, которые умеют снимать ролики с котиками и монтировать их
- Дизайнеры (для оформления визиток, плакатов и др)
- Помощь в приюте (руками: принять корм, помочь в уборке, пообщаться с котиками, узнать их характер)
- Помощь в ведении социальных сетей (инстаграм, ВК)
Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по вотсапу 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).