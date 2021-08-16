А ещё три котенка уже готовы ехать домой в новые семьи, так как абсолютно здоровы! Активные, весёлые, хулиганистые, но одновременно очень ласковые. К лотку приучены. Отдаются в самые добрые руки. В данный момент мальчишки живут в клинике и им тоже нужна поддержка начиная от пелёнок и корм, заканчивая оплатой проживания в стационаре.