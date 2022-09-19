«Я тебя слепила из того, что было», — пели коммунальщики, устанавливая этот кривой заборчик от корпуса 833 к Крюковской площади, сваривая как попало его секции и скручивая их проволокой. Зачем он понадобился, сложно сказать, но местные жители считают, что дорожка узкая: люди/велосипедисты затаптывали газон, а ещё срезали острый угол.
Но из всех способов исправить проблему наши власти выбрали самый позорный и убогий.
И ладно был ещё где-то на задворках — а это практически в центре крупнейшего в городе транспортного узла. На прошлой неделе мэр Собянин обещал, что реконструируют не только вокзал Крюково, но и всю привокзальную площадь. Оставят ли заборчик, пока неизвестно.
Борьба с заборами возле газонов идёт по всему Зеленограду и в Москве уже несколько лет. По заверениям управ, металлические ограды затратны в эксплуатации.