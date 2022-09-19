Но из всех способов исправить проблему наши власти выбрали самый позорный и убогий.



И ладно был ещё где-то на задворках — а это практически в центре крупнейшего в городе транспортного узла. На прошлой неделе мэр Собянин обещал, что реконструируют не только вокзал Крюково, но и всю привокзальную площадь. Оставят ли заборчик, пока неизвестно.