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Пьяный заборчик установили возле Крюковской площади 19.09.2022 ZELENOGRAD.RU

«Я тебя слепила из того, что было», — пели коммунальщики, устанавливая этот кривой заборчик от корпуса 833 к Крюковской площади, сваривая как попало его секции и скручивая их проволокой. Зачем он понадобился, сложно сказать, но местные жители считают, что дорожка узкая: люди/велосипедисты затаптывали газон, а ещё срезали острый угол.

Но из всех способов исправить проблему наши власти выбрали самый позорный и убогий.

И ладно был ещё где-то на задворках — а это практически в центре крупнейшего в городе транспортного узла. На прошлой неделе мэр Собянин обещал, что реконструируют не только вокзал Крюково, но и всю привокзальную площадь. Оставят ли заборчик, пока неизвестно.

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Борьба с заборами возле газонов идёт по всему Зеленограду и в Москве уже несколько лет. По заверениям управ, металлические ограды затратны в эксплуатации.

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Метки:
микрорайон 8, благоустройство, крюковская площадь, ворота и заборы
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Обсуждение
Roman Turaev
10 часов назад
Я конечно тоже против таких заборчиков, но без них в некоторых местах просто нельзя обойтись. Потому как машины раскатывают края газона и люди вытаптывают. Не готово общество к этому.
Александр Эрлих
10 часов назад
А как общество подготовится, если вокруг него просто ставят заборы? Ну и надо не только обществу готовится, но и дорожки делать достаточной ширины, а не делать пересечений под таким диким углом. Общество тут же перестанет вытаптывать газоны.
A T
8 часов назад
Не надо так про задворки, пожалуйста: или порядок для самих себя везде, в частности, там, где видят исключительно "свои", или беспорядок с ухоженным фасадом для "гостей". То же и с эстетикой. Хотя мэр - и не гость, а ответственное лицо.
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