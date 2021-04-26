Заборы на газонах — убрать, оставить или восстановить. Три примера, как принимают эти решения 26.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Растаял снег, и снова начались споры вокруг газонных ограждений — они уже несколько лет возникают между жителями и городской администрацией. Одни просят убрать, другие оставить, третьи восстановить, а четвертые вообще заменить на «живую» изгородь. Показываем на примерах, как принимается то или иное решение.

Вот типичный пример из 9-го микрорайона. «Перед началом капремонта корпуса 931 сняли все ограждения газонов между подъездами, — написала в префектуру местная жительница. — Просьба восстановить ограду». Заборы убирают там, где ни машины, ни люди не смогут повредить газоны, ответили ей из управы района. Но если посягательства на газон будут ограждения обещают вернуть, точнее, «включить в план по установке в период благоустроительных работ».

Борьба с лишними заборами возле газонов идёт по всему Зеленограду и в Москве уже несколько лет. Снимать лишние заборы призвал еще в 2014 году мэр Москвы Собянин. По заверениям управ, металлические ограды затратны в эксплуатации. В первую очередь во дворах убирают старые заборы, от которых к тому же нет большой пользы — например, там, где за ними уже растут кусты.

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Вернёмся в 9-й микрорайон, чтобы показать на примерах подход к установке или демонтажу заборчиков. Между подъездами корпуса 931 нет клумб и цветников, «живой» изгороди тоже нет — просто растут деревья и кустарники. Возможно, городские службы сочли, что огораживать тут нечего и незачем. Эти газоны недоступны для машин, и пешеходы тут не станут срезать путь.

Большой цветник есть у торца корпуса, и там ограждения оставили.

Третий вариант — у соседнего корпуса 924: там нет ограждения вокруг клумбы (возможно, его сняли из-за начавшегося комплексного благоустройства двора), но между столбиками натянута временная полосатая лента.

Оставшись без оград, часто жалуются: и на автовладельцев, паркующихся на доступных газонах, и на вытаптывание клумб и цветников. Так, жители 9 микрорайона уже отреагировали на исчезновение заборов — одни написали, что так, пожалуй, даже лучше, другие привели свои аргументы: «От злоумышленников заборчик не спасал, но от собак защищал, теперь буду любоваться кучами под своими окнами». Или: «в прошлом году „Жилищник“ снес зимой заборчик, а в этом году уже столько снега навалил, что разрушил клумбу и снёс дорогую тую».

Ещё один вариант ограждения — «живая» изгородь. Управа сообщила, металлические заборчики постепенно заменяют на «живые» изгороди — столичный департамент природопользования уже выполняет такие работы во дворах. Впрочем, редакции «Зеленоград.ру» от таких случаях неизвестно, поэтому мы отправили в префектуру запрос с просьбой сообщить, где уже ограждения заменили на «живые» изгороди, где можно ознакомиться с планами по этим работам и как жителям подать заявку о такой замене в своём дворе.

Впрочем, и у такого варианта находятся противники — они жалуются уже не на «собачий», а на человеческий туалет, который устраивают под окнами первых этажей несознательные граждане, пользуясь высокими кустами.

Заявки на сохранение или восстановление ограждений рассматриваются в индивидуальном порядке, как уже заявляли в управах. То есть где-то ограждения могут снимать, а где-то оставлять, проведя обследование на месте. Все, у кого по поводу заборов есть собственное мнение, могут сообщить о нём в управу своего района.

В опросе читателей «Зеленоград.ру» два года оказалось несколько больше назад сторонников металлических ограждений, чем тех, кто выступал за «живые» изгороди (49% и 39%). Немногие голосовали за устранение любых изгородей (13%).

Огораживать ли газоны и цветники?
Огораживать забором или кустами
Не надо огораживать
Надо решать индивидуально
Проголосовали 146 человек
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Метки:
благоустройство, газоны, ворота и заборы
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