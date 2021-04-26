Оставшись без оград, часто жалуются: и на автовладельцев, паркующихся на доступных газонах, и на вытаптывание клумб и цветников. Так, жители 9 микрорайона уже отреагировали на исчезновение заборов — одни написали, что так, пожалуй, даже лучше, другие привели свои аргументы: «От злоумышленников заборчик не спасал, но от собак защищал, теперь буду любоваться кучами под своими окнами». Или: «в прошлом году „Жилищник“ снес зимой заборчик, а в этом году уже столько снега навалил, что разрушил клумбу и снёс дорогую тую».

Ещё один вариант ограждения — «живая» изгородь. Управа сообщила, металлические заборчики постепенно заменяют на «живые» изгороди — столичный департамент природопользования уже выполняет такие работы во дворах. Впрочем, редакции «Зеленоград.ру» от таких случаях неизвестно, поэтому мы отправили в префектуру запрос с просьбой сообщить, где уже ограждения заменили на «живые» изгороди, где можно ознакомиться с планами по этим работам и как жителям подать заявку о такой замене в своём дворе.

Впрочем, и у такого варианта находятся противники — они жалуются уже не на «собачий», а на человеческий туалет, который устраивают под окнами первых этажей несознательные граждане, пользуясь высокими кустами.

Заявки на сохранение или восстановление ограждений рассматриваются в индивидуальном порядке, как уже заявляли в управах. То есть где-то ограждения могут снимать, а где-то оставлять, проведя обследование на месте. Все, у кого по поводу заборов есть собственное мнение, могут сообщить о нём в управу своего района.

В опросе читателей «Зеленоград.ру» два года оказалось несколько больше назад сторонников металлических ограждений, чем тех, кто выступал за «живые» изгороди (49% и 39%). Немногие голосовали за устранение любых изгородей (13%).