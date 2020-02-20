«Погладь меня картой». Грустный валидатор просит пассажиров оплачивать проезд 20.02.2020 ZELENOGRAD.RU

«Мосгортранс» запустил социальную кампанию: расклеил в автобусах стикеры со словами благодарности пассажирам, платящим за проезд. Валидатор «плачет» и «просит» погладить его картой. Похоже, контролёры или не нужны, или неэффективны.

Начали с пяти московских маршрутов, где больше всего безбилетников. «Сегодня число безбилетников на наземном транспорте составляет около 10 процентов. Вместе с тем в автобусах № 14, 93, 112э, 161 и 772 этот показатель заметно выше — именно здесь мы решили провести эту социальную кампанию» , — рассказал директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков. Стикеры, благодарящие за оплату проезда, теперь появились и в зеленоградских автобусах.

После отмены турникетов и открывания всех дверей на посадку в общественном транспорте столичные власти говорили, что «число безбилетников увеличилось, но „некритично“, потому что во-первых, работают службы контроля, а во-вторых, сами пассажиры сейчас более ответственно относятся к оплате проезда». Сейчас уже нет проблемы протолкнуться в автобусе к валидатору — они у каждой двери. Но, судя по усилиям «Мосгортранса», с оплатой проезда дела обстоят неважно.

Читайте также
Сколько пассажиров перестало платить за проезд после отмены турникетов?

Контролёры нечасто, но появляются на зеленоградских маршрутах. Это могут быть контролеры «Мосгостранса» или казённого учреждения «Организатор перевозок». Обе организации в подчинении департамента транспорта, но у второй больше полномочий.

Контролеры «Мосгортранса» не выписывают штраф за безбилетный проезд. Они могут потребовать у пассажира оплатить поездку на валидаторе транспортной или банковской картой или купить проездной «единый» у них или у водителя. Если пассажир отказывается, его попросят выйти на ближайшей остановке. Могут изъять поддельный проездной или социальную карту москвича, дающую право на бесплатный или льготный проезд, если у пассажира нет документа, подтверждающего это право. В общем, особых рычагов давления у них нет.

Контролеры «Организатора перевозок» могут потребовать у безбилетного пассажира паспорт или водительские права для установления личности, имеют право составлять административные протоколы за неоплату проезда и выносить решения по этим делам. Штраф за безбилетный проезд — 1000 рублей, за использование чужой льготной карты — 2500 (статья 10.1 КоАП Москвы). Если пассажир отказывается предъявлять свои документы, контролеры не имеют права тащить его в ближайший отдел УВД (чтобы личность установили там). Теоретически могут сами вызвать полицию, но у полиции с московскими властями законодательные противоречия. Став с 2011 года исключительно федеральной структурой, она не может выполнять региональные законы из-за отсутствия соглашений между МВД и органами исполнительной власти. В том числе, финансовых.

Читайте также
Турникеты на станции Крюково показали свою эффективность. Билетов продали на 20 тысяч больше
Оплачиваете ли вы проезд в автобусах?
Да
Нет
Иногда
Проголосовали 72 человека
Метки:
общественный транспорт, оплата проезда
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Легковушка врезалась в автобус на Центральном проспекте и сбила фонарный столб. Фото и видео Новости
«Погладь меня картой». Грустный валидатор просит пассажиров оплачивать проезд Жизнь
Премьеры Суздальского фестиваля анимационного кино — 14 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Универмаг «Зеленоград» выставили на продажу. Это последний московский магазин, где сохранились принципы советской торговли (туда даже водили экскурсии) Новости
Пожарные приехали к столбу черного дыма возле леса в 1 микрорайоне, но огня не нашли Новости
«Пятерочка» в 14-м микрорайоне закрывается, чтобы через два месяца открыться в соседнем здании Новости
Городской марафон талантов Star's Track приглашает участников из многодетных семей. Это конкурс для танцоров, певцов, музыкантов и мастеров разговорного жанра Новости
1-й Западный проезд переименовали в улицу Академика Валиева Новости
Масленица в Зеленограде. Фестиваль, ярмарка, мастер-классы, представления, игры Гид
23 февраля в парке Победы прогремит артиллерийский салют Новости
Детский фестиваль «Игровая галерея» — четыре игротеки одновременно. 22 и 23 февраля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Москва удвоила число электробусов. Рассказываем, когда они будут в Зеленограде и как власти отвечают на вопросы скептиков Истории
Старейшей зеленоградской музыкальной школе исполнилось 50 лет. Воспоминания об учёбе: ностальгические, весёлые и неожиданные Новости
Книжная ярмарка, праздничный концерт, соревнования роботов и новые выставки — бесплатные мероприятия в ДК 22-24 февраля Афиша
Кнопки на дверях автобусов. Почему пассажиры жалуются на них и что отвечают власти Истории
Президент банка ВТБ выделил 60 миллионов для зеленоградца Тимура Дмитриенко. Ему собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире Новости
Погодные рекорды февраля: плюс шесть, но ветрено. Зима закончилась и больше не вернётся Новости
Школы продолжают отправлять детей учиться на дому из-за ОРВИ и гриппа. Но эпидемии в Зеленограде нет Новости
На Берёзовой аллее сделают парк со скалодромом и круглогодичной горкой. Рассказываем подробности проекта Новости
Вечер памяти Валерия Клементьева — 27 февраля Афиша
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Истории
Большинство читателей «Зеленоград.ру» решили сделать на месте катка в 16-м микрорайоне летний кинотеатр. Мы отправили их предложение в префектуру. Власти хотят что-нибудь спортивное Новости
Прокуратура проверит сообщения о неэкологичности мусоросжигательных заводов. Один из них планируют построить рядом с Зеленоградом Новости
Массовые соревнования «Лыжня России» — 22 февраля. Открыта регистрация Афиша
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов. Но для москвичей ничего не изменится: завтраки останутся бесплатными, а за обеды придется платить Новости
В Андреевке появится чистая холодная вода. Для этого её разбавят водой из Зеленограда Новости
«Ну что, чурка, поджечь тебе бороду?» В зеленоградском суде прямо перед заседанием избили обвиняемого из-за молитвенного коврика Истории
Лес рубят для строительства спорткомплекса с бассейном в 9-м микрорайоне Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру