«Мосгортранс» запустил социальную кампанию: расклеил в автобусах стикеры со словами благодарности пассажирам, платящим за проезд. Валидатор «плачет» и «просит» погладить его картой. Похоже, контролёры или не нужны, или неэффективны.
Начали с пяти московских маршрутов, где больше всего безбилетников. «Сегодня число безбилетников на наземном транспорте составляет около 10 процентов. Вместе с тем в автобусах № 14, 93, 112э, 161 и 772 этот показатель заметно выше — именно здесь мы решили провести эту социальную кампанию» , — рассказал директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков. Стикеры, благодарящие за оплату проезда, теперь появились и в зеленоградских автобусах.
После отмены турникетов и открывания всех дверей на посадку в общественном транспорте столичные власти говорили, что «число безбилетников увеличилось, но „некритично“, потому что во-первых, работают службы контроля, а во-вторых, сами пассажиры сейчас более ответственно относятся к оплате проезда». Сейчас уже нет проблемы протолкнуться в автобусе к валидатору — они у каждой двери. Но, судя по усилиям «Мосгортранса», с оплатой проезда дела обстоят неважно.
Контролёры нечасто, но появляются на зеленоградских маршрутах. Это могут быть контролеры «Мосгостранса» или казённого учреждения «Организатор перевозок». Обе организации в подчинении департамента транспорта, но у второй больше полномочий.
Контролеры «Мосгортранса» не выписывают штраф за безбилетный проезд. Они могут потребовать у пассажира оплатить поездку на валидаторе транспортной или банковской картой или купить проездной «единый» у них или у водителя. Если пассажир отказывается, его попросят выйти на ближайшей остановке. Могут изъять поддельный проездной или социальную карту москвича, дающую право на бесплатный или льготный проезд, если у пассажира нет документа, подтверждающего это право. В общем, особых рычагов давления у них нет.
Контролеры «Организатора перевозок» могут потребовать у безбилетного пассажира паспорт или водительские права для установления личности, имеют право составлять административные протоколы за неоплату проезда и выносить решения по этим делам. Штраф за безбилетный проезд — 1000 рублей, за использование чужой льготной карты — 2500 (статья 10.1 КоАП Москвы). Если пассажир отказывается предъявлять свои документы, контролеры не имеют права тащить его в ближайший отдел УВД (чтобы личность установили там). Теоретически могут сами вызвать полицию, но у полиции с московскими властями законодательные противоречия. Став с 2011 года исключительно федеральной структурой, она не может выполнять региональные законы из-за отсутствия соглашений между МВД и органами исполнительной власти. В том числе, финансовых.