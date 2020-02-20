Начали с пяти московских маршрутов, где больше всего безбилетников. «Сегодня число безбилетников на наземном транспорте составляет около 10 процентов. Вместе с тем в автобусах № 14, 93, 112э, 161 и 772 этот показатель заметно выше — именно здесь мы решили провести эту социальную кампанию» , — рассказал директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков. Стикеры, благодарящие за оплату проезда, теперь появились и в зеленоградских автобусах.

После отмены турникетов и открывания всех дверей на посадку в общественном транспорте столичные власти говорили, что «число безбилетников увеличилось, но „некритично“, потому что во-первых, работают службы контроля, а во-вторых, сами пассажиры сейчас более ответственно относятся к оплате проезда». Сейчас уже нет проблемы протолкнуться в автобусе к валидатору — они у каждой двери. Но, судя по усилиям «Мосгортранса», с оплатой проезда дела обстоят неважно.