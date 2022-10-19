Эта лужа возле станции уже давно, но теперь, из-за перекрытий для пешеходов, её стало сложней обойти. На станции идет масштабная реконструкция — строят новый вокзал и платформы. Ограничения для пешеходов останутся до конца стройки — скорее всего на год.

К этому добавляется и неудобный пешеходный мост: «Камера не передает глубины луж, а когда подморозит, будет вообще улёт», пишут вконтакте zelenogradru.