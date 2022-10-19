«Почувствуй себя на подиуме Крюковской недели моды», — пишет автор видео, на котором зеленоградцы под громкую музыку проходят по деревянным мосткам, заботливо проложенным через огромную лужу возле станции Крюково.
Эта лужа возле станции уже давно, но теперь, из-за перекрытий для пешеходов, её стало сложней обойти. На станции идет масштабная реконструкция — строят новый вокзал и платформы. Ограничения для пешеходов останутся до конца стройки — скорее всего на год.
К этому добавляется и неудобный пешеходный мост: «Камера не передает глубины луж, а когда подморозит, будет вообще улёт», пишут вконтакте zelenogradru.
Между тем из-за изменения климата в Москве собираются усовершенствовать систему ливневой канализации, через которую с улиц отводится лишняя вода. Об этом сказал руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский: «В городе увеличилось количество осадков. Их стало почти в десять раз больше, и значит, нам надо переосмыслить систему ливневки, которая сейчас не справляется». Он также отметил, что работа займет годы. Шутка это или всерьёз, пока непонятно.