Фото: Максим Вотяков
Старец Фура из «Форта Боярд» замечен на платформе в Крюково. Это неудивительно — ведь на станции как раз закончился монтаж конструкций этой знаменитой телевизионной игры. Ранее создатели шоу заявили, что хотят опробовать новый «городской формат» шоу, принять участие в котором может каждый желающий.
Цель игры — попасть на платформу, чтобы покинуть форт, минуя различные препятствия и ожидающего на третьей платформе старца Фура.
Дата окончания игр намечена на конец 2023 года.
Фото: Максим Вотяков
Фото: Максим Вотяков
Фото: Максим Вотяков
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