Старец Фура из «Форта Боярд» замечен на платформе в Крюково. Это неудивительно — ведь на станции как раз закончился монтаж конструкций этой знаменитой телевизионной игры. Ранее создатели шоу заявили, что хотят опробовать новый «городской формат» шоу, принять участие в котором может каждый желающий.

Цель игры — попасть на платформу, чтобы покинуть форт, минуя различные препятствия и ожидающего на третьей платформе старца Фура.

Дата окончания игр намечена на конец 2023 года.