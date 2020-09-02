Хозяин новой пекарни в 11-м микрорайоне играет посетителям на электрогитаре 02.09.2020 ZELENOGRAD.RU

«Вот такая чудесная пекарня в корпусе 1106Е», — поделилась впечатлениями читательница «Зеленоград.ру» Екатерина.

Здесь не только вкусно готовят, но и создают атмосферу: хозяин играет для посетителей на электрогитаре. Как сказали Екатерине — при любой возможности.

Недавно эта пекарня переехала из 12-го микрорайона, где работала шесть лет.

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Метки:
микрорайон 11, музыка, хлеб, пекаря
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Хозяин новой пекарни в 11-м микрорайоне играет посетителям на электрогитаре Жизнь
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