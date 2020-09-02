«Вот такая чудесная пекарня в корпусе 1106Е», — поделилась впечатлениями читательница «Зеленоград.ру» Екатерина.
Здесь не только вкусно готовят, но и создают атмосферу: хозяин играет для посетителей на электрогитаре. Как сказали Екатерине — при любой возможности.
Недавно эта пекарня переехала из 12-го микрорайона, где работала шесть лет.
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