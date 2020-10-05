Пакет с бутылками выбросили из окна жилого дома. Он чуть не попал в прохожего 05.10.2020 ZELENOGRAD.RU

На выходе из арки в корпусе 1445 нашей читательнице практически на голову упал пакет с мусором, выброшенный из квартиры. «Если бы не две-три секунды, то стеклянные бутылки разбились бы об мою голову», — сообщила она. Она заметила, из какой квартиры, по её мнению, выбросили мусор, и попросила других прохожих быть аккуратнее.

Сообщения о мусоре, который выбрасывают из окон, поступают регулярно. Иногда мусор повисает на деревьях (недавняя жалоба в префектуру: «У корпуса 914 на рябине длительное время висят брюки»), и коммунальщикам нужно помучиться, чтобы снять его. Когда в прошлом году обсуждали предложение избавиться от мусоропроводов, одним из аргументов противников этой идеи было как раз то, что мусор начнут выбрасывать из окон.

Если вам известно о других таких случаях или вы знаете конкретно эту квартиру, напишите нам. «Зеленоград.ру» разберется, предусмотрена ли за это какая-либо ответственность.

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Метки:
микрорайон 14, вывоз и утилизация мусора, Корпус 1445
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