Ещё один способ защитить велосипед от кражи 24.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Оригинальный способ защиты от кражи использовал владелец велосипеда, припаркованного возле здания «Электрона» на площади Юности — ему понадобилось оставить велосипед на ночь, поэтому он снял переднее колесо и занёс внутрь.

Велосипеды, оставленные возле подъездов, на лестницах или в приквартирных холлах крадут довольно часто — не всегда спасает трос и не всегда воров находят. А вот снять колесо и унести с собой может быть надежным решением. Впрочем, теперь воры могут сделать ответный шаг — приносить колесо с собой.

Это не новая практика — в 90-е с припаркованных машин уносили домой «дворники», ставили секретки на колёса, чтобы защититься от воров.

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Метки:
кража, велосипед
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