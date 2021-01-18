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Ледяную композицию «Крещение Руси» сделали в Солнечногорске. Вот как она выглядит 18.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Ледяная композиция «Крещение Руси» появилась на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Два дня над её созданием трудились 30 скульпторов. Фотографии опубликовал глава района Владимир Слепцов.

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Метки:
солнечногорск, крещение, озеро сенеж
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Обсуждение
леонид ханбеков
9 часов назад
Как жалко что это сделали не у красного маяка придётся отдельно ехать
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