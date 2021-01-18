Всё о Крещенских купаниях 18 и 19 января: проруби, святая вода, богослужения, автобусы и как не заболеть
Ледяная композиция «Крещение Руси» появилась на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Два дня над её созданием трудились 30 скульпторов. Фотографии опубликовал глава района Владимир Слепцов.
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Всё о Крещенских купаниях 18 и 19 января: проруби, святая вода, богослужения, ограничения из-за ковида, и как не заболеть Гид
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