Олень Дзюба в «Доме лани» стал блондином. И недавно там родился четвёртый оленёнок 30.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Фотографию оленя-блондина прислала читательница «Зеленоград.ру» Анна Шумилина. Выяснили, кто он и один ли такой в Доме лани, а также о четвёртом оленёнке, родившемся в этом году.

Блондин — это самец Дзюба, родившийся в Доме лани в 2018-м. Его родители — Яшка и Машка, первая зеленоградская пара ланей.

Он не альбинос, просто светлее сородичей, характерные для ланей пятнышки на его светло-бежевой шерсти вполне различимы. Лани с нестандартным для вида оттенком кожи и шерсти иногда встречаются в животном мире, и в дикой природе им сложно маскироваться, однако в условиях вольерного содержания никаких особых условий не требуется, рассказали «Зеленоград.ру» в «Мосприроде».

Дзюба единственный в Доме лани, кто носит необычный окрас. Сейчас в вольерном комплексе живут десять европейских ланей — четверо из них родились этим летом. В начале августа сообщали о трёх новорождённых, позже стало известно ещё об одном. Все от разных мам.

Двое родились в середине июня — у Маши и Глаши, ещё один предположительно 1 июля у Месси — это, по предварительной информации, две самки и один самец. Четвёртый оленёнок, от Даши, появился на свет ориентировочно 10 июля — его пол пока не определили. Клички им ещё не давали. Когда оленятам исполнится четыре месяца, их чипируют.

Новая история появления ланей в Зеленограде начинается с 2015 года. Первую пару в возрождённый вольерный комплекс привезли в 2015 году — годовалых Яшу и Машу. В 2016-м у них родилась Даша, в 2017-м — Глаша, в 2018-м — самец и самка, которых по случаю проходившего в России чемпионата мира по футболу назвали в честь нападающих сборной России и сборной Аргентины — Дзюба и Месси. В 2019-м в Доме лани родились два самца и одна самка. Зимой их, уже шестимесячных, передали в парк отдыха «Зооферма Шихово», находящийся в Дмитровском районе.

В связи с тем, что территория вольерного комплекса ограничена, молодняк 2020 года, скорее всего, тоже переведут в другие вольерные комплексы. Расселение ланей необходимо, чтобы избежать близкородственных связей, агрессивной конкуренции между самцами и чтобы хватало пространства и естественной кормовой базы.

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Метки:
дикие животные, природоведение, Дом лани
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