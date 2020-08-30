Дзюба единственный в Доме лани, кто носит необычный окрас. Сейчас в вольерном комплексе живут десять европейских ланей — четверо из них родились этим летом. В начале августа сообщали о трёх новорождённых, позже стало известно ещё об одном. Все от разных мам.

Двое родились в середине июня — у Маши и Глаши, ещё один предположительно 1 июля у Месси — это, по предварительной информации, две самки и один самец. Четвёртый оленёнок, от Даши, появился на свет ориентировочно 10 июля — его пол пока не определили. Клички им ещё не давали. Когда оленятам исполнится четыре месяца, их чипируют.

Новая история появления ланей в Зеленограде начинается с 2015 года. Первую пару в возрождённый вольерный комплекс привезли в 2015 году — годовалых Яшу и Машу. В 2016-м у них родилась Даша, в 2017-м — Глаша, в 2018-м — самец и самка, которых по случаю проходившего в России чемпионата мира по футболу назвали в честь нападающих сборной России и сборной Аргентины — Дзюба и Месси. В 2019-м в Доме лани родились два самца и одна самка. Зимой их, уже шестимесячных, передали в парк отдыха «Зооферма Шихово», находящийся в Дмитровском районе.

В связи с тем, что территория вольерного комплекса ограничена, молодняк 2020 года, скорее всего, тоже переведут в другие вольерные комплексы. Расселение ланей необходимо, чтобы избежать близкородственных связей, агрессивной конкуренции между самцами и чтобы хватало пространства и естественной кормовой базы.