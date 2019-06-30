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Городской пруд наполнился водой. Но это не то, о чем вы подумали 30.06.2019 ZELENOGRAD.RU

За одни сутки Большой городской пруд наполнился водой до краев. Это произошло естественным путем — из-за обрушившегося на Зеленоград циклона.

Более суток непрерывный ливень шёл над столицей с 27 июня. Продолжался он и следующие два дня. За три дня выпало более 50 миллиметров осадков при месячной норме в 75, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Метеоновости». В воскресенье, 30-го, с утра в Зеленограде было ясно, но затем снова ливень. Небольшой дождь прогнозируют всю следующую неделю.

Уйдет ли вода самостоятельно из искусственного водоема или ее спустят — неизвестно. Но купаться в ней точно не стоит. А когда вода уйдет, не надо ходить по дну. Известны случаи, когда в донном иле осушенных большого и малого городского прудов застревали люди, в том числе дети.

Нужен ли вам городской пляж с водоемом для купания?
Да, купаюсь регулярно в тех, что есть
Купался бы, но качество пляжей и воды не устраивает
Нет, не хочу купаться в городе
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