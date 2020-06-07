Практически всю неделю в городе льют дожди, температура воздуха едва достигала 10 градусов тепла. Выше +20 температура воздуха поднялась только днём в субботу, 6 июня. На следующей неделе ожидается почти 30-градусная жара, но купальный сезон официально ещё будет закрыт.



Купальный сезон обычно начинается официально с 1 июня, но в этом году из-за режима «самоизоляции» его открытие отложили до окончания ограничений, которые действуют пока до 14 июня.

Водолазы уже почистили все три зеленоградских водоёма, которые обычно открыты для купания: городской пруд, Чёрное и Школьное озёра. Со дна достали много опасного мусора: камни, битые бутылки, различный металл, опавшие ветки деревьев, растущих вдоль берегов.

Перед тем как объявить купальный сезон открытым, водолазы ещё раз почистят водоёмы. Возможно, не один раз — с учётом того, сколько мусора принесли с собой ливни. К пляжному сезону готовят также зоны отдыха без купания.

Спасательные станции и медицинские посты будут открыты только после снятия всех ограничений, поэтому экстренные службы призывают всех дождаться этого момента для собственной безопасности горожан.

«Зеленоград.ру» сообщит, когда снимут все ограничения и когда разрешат открыть пляжный сезон.