Абсолютно пустая площадка расположена между корпусами 506 и 507. На ней ничего нет, кроме двухметрового ограждения. То, что это площадка детская, раскрывает список отсутствующих элементов на ограждении. «Жилищник» сообщает, что на площадке нет ни игрового комплекса, ни качелей, ни песочницы — в списке не отмечен ни один пункт