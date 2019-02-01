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Четырехметрового снеговика слепили зеленоградцы на льду Михайловского пруда. Они хотят выиграть приз в сто тысяч рублей 01.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградка Ольга К. вдохновилась конкурсом «100К за снеговика», объявленным популярным ютуб-каналом «Сливки-шоу», лицом которого является кот Куки. Он предложил слепить огромного снеговика и пообещал за самого высокого 100 тысяч рублей.

Ольга заранее позвала знакомых и заодно бросила клич в соцсетях. «Команда, которую мы собрали, в большинстве своем отвалилась: кто-то не смог уйти с работы, а кто-то просто заленяшил дома, ссылаясь на плохую погоду, — рассказала Zelenograd.ru девушка. — Шел дождь, дороги были похожи на болото, на пруду местами начали образовываться лужи. Но мы специально ждали потепления, чтобы снег был липкий и появилась возможность осуществить задуманное».

Начали в половине первого втроем — все старые друзья. Позже подключились две девушки, откликнувшиеся на призыв Ольги в интернете. Потом к компании присоединился еще один давний друг. Девушки через полтора часа откололись, так что последние два часа работали вчетвером. «Все творческие люди, легкие на подъем», — говорит другой участник проекта Денис.

Скатать первый ком совсем не проблема, а выше лепили, стоя на бортике острова: снеговика поставили впритык к нему на зеркале пруда. «Где-то втроем с парнями затаскивали большие снежные комы руками, где-то лепили из мелких, — рассказал нам Денис. — А для покраски сажали Олю на плечи».

Раскрашивали из баллончика с автомобильной краской. Нос из настоящей морковки. «Я хотел притащить руки от манекена, но они, скорее всего, не дожили бы и до утра», говорит Денис.

«Под конец, когда уже стемнело, нас всех колотило от холода, мы были вымотаны и мокры до нитки» , — делится Ольга. Но постоянно кто-нибудь подходил и хвалил. Взрослые фотографировались рядом с исполином, дети веселись вокруг, а одна маленькая девочка даже рассказала стихотворение про снежную бабу. «Все эти люди зарядили нас энергией, своими словами поддержки, и домой мы шли очень довольные и окрыленные».

Изначально хотели сделать снеговика высотой пять метров, чтоб уж наверняка взять рекорд. Но вышло 3,7 метра. Теперь всем интересно, как долго снеговик продержится против разрушителей и погоды.

Присылайте интересные видео, фотографии и рассказы о жизни нашего города.

Какого самого большого снеговика вы лепили?
Не выше полутора метров
От полутора метров до двух
Выше двух метров
Проголосовали 55 человек
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Обсуждение
Анна Епишкина
3 часа назад
Ребята, молодцы!
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