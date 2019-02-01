Зеленоградка Ольга К. вдохновилась конкурсом «100К за снеговика», объявленным популярным ютуб-каналом «Сливки-шоу», лицом которого является кот Куки. Он предложил слепить огромного снеговика и пообещал за самого высокого 100 тысяч рублей.

Ольга заранее позвала знакомых и заодно бросила клич в соцсетях. «Команда, которую мы собрали, в большинстве своем отвалилась: кто-то не смог уйти с работы, а кто-то просто заленяшил дома, ссылаясь на плохую погоду, — рассказала Zelenograd.ru девушка. — Шел дождь, дороги были похожи на болото, на пруду местами начали образовываться лужи. Но мы специально ждали потепления, чтобы снег был липкий и появилась возможность осуществить задуманное».

Начали в половине первого втроем — все старые друзья. Позже подключились две девушки, откликнувшиеся на призыв Ольги в интернете. Потом к компании присоединился еще один давний друг. Девушки через полтора часа откололись, так что последние два часа работали вчетвером. «Все творческие люди, легкие на подъем», — говорит другой участник проекта Денис.