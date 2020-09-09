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Чёрный заяц (или кролик) ест траву на Берёзовой аллее 09.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Чёрного зайца заметили прохожие на Берёзовой аллее в 4-м микрорайоне. Видео, как зверь ест траву недалеко от школы 1353, прислала читательница «Зеленоград.ру» Ульяна.

Чёрный заяц — крайне редкое явление в природе, а тем более в черте города. Из-за его уникальности даже появилась примета: после встречи с чёрным зайцем человека ждёт большая удача в жизни.

Интересный факт: чучело чёрного зайца-беляка стало первым экспонатом Дарвиновского музея в Москве в 1907 году. Правда, окрасом он значительно отличается от того, которого видели на Берёзовой аллее.

Возможно, это всё-таки кролик, судя по коротким задним лапам (у зайцев они обычно длиннее). Да и люди, похоже, ему привычны — заяц, скорее всего, не вёл бы себя так смело в присутствии зрителей.

Откуда пришёл зверёк — неизвестно. В школе «Зеленоград.ру» уточнили, что у них нет живого уголка с зайцами или кроликами. Однако рядом находится лесопарк.

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Заяц
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Метки:
микрорайон 4, дикие животные, березовая аллея, природоведение
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