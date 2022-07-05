Болотные черепахи из Красной книги

В разные годы болотных черепах видели в природно-исторических парках «Измайлово», «Тушинский», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно», ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркино», в реках Яузе и Чермянке, Строгинской пойме, в Серебряном бору, сообщает Мосприрода. Болотная черепаха включена в надзорный список Красной книги Москвы.

Этот пресноводный вид зимует на дне водоема, зарываясь в ил. Черепахи, как и другие пресмыкающиеся — холоднокровные животные и не могут самостоятельно повысить температуру тела для своей жизнедеятельности. Солнечные ультрафиолетовые лучи очень нужны им для выработки витамина D и метаболизма кальция. Поэтому они вылезают на берег, а чаще забираются на стволы растущих у воды деревьев, что для них безопаснее, и часами греются на солнце. В этот момент их легко сфотографировать.

Специалисты просят не ловить таких черепах — это причиняет животным беспокойство, кроме того, черепахи могут являться переносчиками различных инфекций.

Одновременно горожан призывают не выпускать домашних черепах в водоемы, так как они не умеют выживать в дикой природе. Так что, живых — сбежавших или выпущенных — домашних черепах встретить в лесу почти невозможно.

А посмотреть черепах можно на альпийской горке в МЖК — несколько лет назад там сделали вольер для водоплавающих и красноухих черепашек.