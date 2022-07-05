Черепаху нашли в лесу 9-го микрорайона — сначала искали её хозяина, а потом опознали как болотную и выпустили обратно в лес.
Возле дорожки от корпуса 901 к МИЭТу появилось объявление: «В лесу найдена черепаха, потерявшего просим звонить по номеру…». Один из наших читателей в ответ на пост с объявлением в группе 9-го микрорайона вконтакте предположил: «Похожа на болотную черепаху, скорее всего, она живёт в лесу, а не потерялась».
И действительно, совсем недавно о редких краснокнижных болотных черепахах, которые попадаются в лесопарках Москвы, рассказывала Мосприрода: «На природных территориях показались черепахи», — сообщило ведомство. Правда, Зеленоград в числе мест, где их находили, не упоминался.
Жительница 9 микрорайона, которая нашла черепаху, подтвердила: «Да, мы почитали в интернете, сравнили — она очень похожа на болотную черепаху! И мы её выпустили. Панцирь у неё был весь в земле, ведь эти черепахи закапываются в землю. И шустрая такая, боевая, любопытная! Пока она была у нас дома, достаточно быстро бегала».
Нашли её на тропинке в одном из влажных мест в лесу — не будем его уточнять, чтобы черепаху никто не беспокоил. В итоге она благополучно вернулась домой.
Местный житель Олег рассказал «Зеленоград.ру», что болотную черепаху примерно таких или несколько больших размеров, с панцирем (или как его правильно называют, карапаксом) около 25 см он регуляно наблюдал в реке Сходне с 1971 по 1975 годы.
«Никогда нигде об этом не писал — боялся за черепах. Но раз уже их всё равно нашли и рассекретили… Этот участок реки сейчас входит в состав 10-го микрорайона. Тогда этот фрагмент реки ещё был относительно полноводным и чистым. Он начинался от водосброса и небольшого искусственного канала, чуть ниже железного мостика соединявшегося с природным руслом и заканчивался точкой впадения тогда ещё существовавшего Болдова ручья, но уже совершенно неживого. Кроме черепахи на этом отрезке Сходни водились пескари, усатые гольцы, верховки, бычки-подкаменщики, бычки-ротаны (попадающие из пруда Водокачка). В настоящее время всё это превращено в сточную канаву».
В разные годы болотных черепах видели в природно-исторических парках «Измайлово», «Тушинский», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно», ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркино», в реках Яузе и Чермянке, Строгинской пойме, в Серебряном бору, сообщает Мосприрода. Болотная черепаха включена в надзорный список Красной книги Москвы.
Этот пресноводный вид зимует на дне водоема, зарываясь в ил. Черепахи, как и другие пресмыкающиеся — холоднокровные животные и не могут самостоятельно повысить температуру тела для своей жизнедеятельности. Солнечные ультрафиолетовые лучи очень нужны им для выработки витамина D и метаболизма кальция. Поэтому они вылезают на берег, а чаще забираются на стволы растущих у воды деревьев, что для них безопаснее, и часами греются на солнце. В этот момент их легко сфотографировать.
Специалисты просят не ловить таких черепах — это причиняет животным беспокойство, кроме того, черепахи могут являться переносчиками различных инфекций.
Одновременно горожан призывают не выпускать домашних черепах в водоемы, так как они не умеют выживать в дикой природе. Так что, живых — сбежавших или выпущенных — домашних черепах встретить в лесу почти невозможно.
А посмотреть черепах можно на альпийской горке в МЖК — несколько лет назад там сделали вольер для водоплавающих и красноухих черепашек.
А вообще что животворящая пандемия творит с дикой природой, ещё пару пандемий с глубокими локдаунами и в лесах начнём живых диназавров находить.