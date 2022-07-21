Эта история произошла ещё в июне, но добрые дела не имеют срока давности. Возле корпуса 801 кошка Лиза забралась на дерево и три дня не могла слезть. Пока не приехал добрый человек с альпинистским снаряжением.
Автор видео: Алия В.
Автор видео: Коля Белый
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