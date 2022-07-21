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Альпинист спас кошку, три дня просидевшую на дереве — смотрите видео 21.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Эта история произошла ещё в июне, но добрые дела не имеют срока давности. Возле корпуса 801 кошка Лиза забралась на дерево и три дня не могла слезть. Пока не приехал добрый человек с альпинистским снаряжением.

Автор видео: Алия В.
Автор видео: Коля Белый
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Метки:
домашние животные, кошки, Корпус 801
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