Сейчас он закончил 11-й инженерный класс школы 1353 и сдал экзамены — вот его свежий монолог про ЕГЭ.
К 17-и годам он победил на фестивале комедии «Панчлайн», набрал несколько десятков тысяч подписчиков в ютубе и несколько десятков миллионов просмотров роликов с нарезками из выступлений.
В отличие от других известных зеленоградских комиков, Ефим Литвинцев выступает в Зеленограде — в это воскресенье его можно было увидеть в клубе «Ели-Пели» (корпус 124), билеты 500-700 рублей на сайте zelstandup.ru ещё есть в продаже.
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