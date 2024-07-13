К 17-и годам он победил на фестивале комедии «Панчлайн», набрал несколько десятков тысяч подписчиков в ютубе и несколько десятков миллионов просмотров роликов с нарезками из выступлений.

В отличие от других известных зеленоградских комиков, Ефим Литвинцев выступает в Зеленограде — в это воскресенье его можно было увидеть в клубе «Ели-Пели» (корпус 124), билеты 500-700 рублей на сайте zelstandup.ru ещё есть в продаже.