Насильник

Мужчина напал на незнакомую несовершеннолетнюю девушку у одного из жилых домов в 3-м микрорайоне в ночь на 26 июля 1998 года. Достал нож и, угрожая убийством, изнасиловал жертву, после чего скрылся.

За время поисков преступника, которые продолжались более двадцати лет, следствие отработало весь жилой сектор, провело множество различных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические. Биологический материал, взятый на месте происшествия, совпал с ДНК-профилем некоего Владимира Рязанцева, сообщил следственный комитет, не уточняя, как он попал в базу данных ДНК-учёта. В итоге зеленоградские следователи и оперативники установили местонахождение подозреваемого и недавно задержали его.

«Благодаря грамотно построенному следователем допросу и под тяжестью имеющихся доказательств» Рязанцев признал свою вину и дал подробные показания, в том числе при выезде на место случившегося для следственного эксперимента. После всего этого ему наконец смогли предъявить обвинение в изнасиловании несовершеннолетней с угрозой убийством (статья 131, часть 3, пункт «а» УК РФ).

Сейчас следствие проверяет обвиняемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы и области.