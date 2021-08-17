Зеленоградцев поймали 20 лет спустя после совершенных ими тяжких преступлений. Мужчину — за изнасилование несовершеннолетней, женщину — за жестокое убийство 17.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Двух подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных в Зеленограде и зависших на много лет, задержали этим летом. В 1998-м году произошло изнасилование несовершеннолетней с угрозой ножом. В 2002-м — убийство путём поджога жертвы.

Насильник

Мужчина напал на незнакомую несовершеннолетнюю девушку у одного из жилых домов в 3-м микрорайоне в ночь на 26 июля 1998 года. Достал нож и, угрожая убийством, изнасиловал жертву, после чего скрылся.

За время поисков преступника, которые продолжались более двадцати лет, следствие отработало весь жилой сектор, провело множество различных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические. Биологический материал, взятый на месте происшествия, совпал с ДНК-профилем некоего Владимира Рязанцева, сообщил следственный комитет, не уточняя, как он попал в базу данных ДНК-учёта. В итоге зеленоградские следователи и оперативники установили местонахождение подозреваемого и недавно задержали его.

«Благодаря грамотно построенному следователем допросу и под тяжестью имеющихся доказательств» Рязанцев признал свою вину и дал подробные показания, в том числе при выезде на место случившегося для следственного эксперимента. После всего этого ему наконец смогли предъявить обвинение в изнасиловании несовершеннолетней с угрозой убийством (статья 131, часть 3, пункт «а» УК РФ).

Сейчас следствие проверяет обвиняемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы и области.

Убийца-поджигательница

Мужчину со страшными ожогами нашли жители одного из зеленоградских домов на лестничной площадке между этажами. Вызвали полицию и медиков. Пострадавшего на «скорой» доставили в больницу, но вечером того же дня он скончался в реанимации. Это произошло 22 ноября 2002 года.

По горячим следам полицейским не удалось выйти на убийцу. Лишь через 19 лет они смогли установить личность, причастную к жестокому убийству, пишет КП со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ею оказалась 30-летняя на момент преступления жительница соседнего дома. Источник издания сообщил, что, как установило следствие, на площадке между 8-м и 9-м этажами женщина умышленно облила одежду жертвы горючей жидкостью и подожгла.

После чего скрылась почти на два десятка лет, пока следствие не обнаружило новые детали. Сверив улики, полицейские установили личность подозреваемой, и в июне этого года оперативники смогли выйти на её след и задержать.

Сейчас с ней работают следователи. Мотивы, побудившие женщину на преступление, пока неизвестны, уточнил источник.

О предполагаемой убийце известно, что одно время она работала в каком-то местном магазине, вела нормальный образ жизни, у нее есть дочь и внучка. Если данные КП о личности подозреваемой верны, то из открытых источников можно узнать, что пару лет назад она была заинтересована в подработке — раз в неделю мыть полы и посуду в однокомнатной квартире в соседнем Голубом.

Следственный комитет, который расследует убийства, официальных комментариев об этом преступлении и задержании подозреваемой не публиковал.

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Метки:
микрорайон 3, происшествия, убийство, изнасилование
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