55-летние юбилеи отпраздновали два зеленоградских предприятия: завод «Ангстрем» и НИИ Точной технологии (НИИТТ). В торжественном вечере принял участие сотрудник «Ангстрема» с табельным номером 1 — Александр Константинович Катман, назначенный главным инженером НИИТТ в год его создания.

«Ангстрем» отметил знаменательную дату 25 июня в ДК «Зеленоград» торжественным вечером и концертом для сотрудников: со сцены выступило руководство завода и гости — представители постоянных партнёров предприятия, в том числе «Роскосмоса» и ВПК. Наградили званиями заслуженных ветеранов «Ангстрема» и лучших работников, вручили грамоты «За верность „Ангстрему“».

В фойе был подготовлен общий фуршет, а на большом экране транслировалcя матч Россия-Уругвай ЧМ-2018 — его все футбольные болельщики не могли пропустить ни при каких условиях. Песню «Команда молодости нашей» во время уже идущего матча спели в зале хором.