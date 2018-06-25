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«Здесь будет твой институт — сказал мне замминистра, показав на чистое поле». Александр Катман, сотрудник №1 «Ангстрема» 25.06.2018 ZELENOGRAD.RU

55-летние юбилеи отпраздновали два зеленоградских предприятия: завод «Ангстрем» и НИИ Точной технологии (НИИТТ). В торжественном вечере принял участие сотрудник «Ангстрема» с табельным номером 1 — Александр Константинович Катман, назначенный главным инженером НИИТТ в год его создания.

«Ангстрем» отметил знаменательную дату 25 июня в ДК «Зеленоград» торжественным вечером и концертом для сотрудников: со сцены выступило руководство завода и гости — представители постоянных партнёров предприятия, в том числе «Роскосмоса» и ВПК. Наградили званиями заслуженных ветеранов «Ангстрема» и лучших работников, вручили грамоты «За верность „Ангстрему“».

В фойе был подготовлен общий фуршет, а на большом экране транслировалcя матч Россия-Уругвай ЧМ-2018 — его все футбольные болельщики не могли пропустить ни при каких условиях. Песню «Команда молодости нашей» во время уже идущего матча спели в зале хором.

Приказ об образовании НИИТТ (тогда НИИ-336) был выпущен 23 июня 1963 года Государственным комитетом по электронной технике (ГКЭТ), пишет Музей Зеленограда. Это было одно из основных градообразующих предприятий, запланированных историческим постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР 1962 года о создании комплекса предприятий электронной отрасли в Зеленограде. При институте образовался опытный завод для отработки технологии изготовления гибридных интегральных схем — завод «Ангстрем». Первым директором НИИТТ был назначен Владимир Сергеев, главным инженером — Александр Константинович Катман, работник «Ангстрема» с табельным номером 1, как представили его на юбилейном торжестве.

«Работа НИИТТ начиналась со школы-интерната, где у нас была комната в 14 квадратных метров, стол и стул, которые получили от заммминистра Лукина Федора Викторовича. Он привёл меня сюда, к речке, показал на чистое поле на месте будущей Южной промзоны и сказал: „Здесь будет твой институт“ , — рассказал вышедший на сцену патриарх завода. — Коллектив был создан, с мира по нитке собрали специалистов. Это был период, когда в электронике уже отказывались от ламповых схем, переходили на полупроводниковые или гибридные схемы (…) Перед вами стоит не менее сложная задача, чем та, которая стояла перед нами — вам надо суметь создать цифровую экономику. Это непросто, и я желаю вам успехов!»

Видео: Zelenograd.ru

Первой задачей «Ангстрема» стало создание максимально замкнутого цикла разработки и изготовления интегральных схем. Для быстрого освоения разработок НИИТТ в составе завода помимо основных были организованы вспомогательные цеха: гальванический, инструментальный, пластмасс, керамики, лакокрасочных покрытий, энергетики, строительный и другие. В 1965 году «Ангстрем» приступил к серийному выпуску схем, к 1968 их производили 100 тысяч в год, а технологии производства были переданы на 100 предприятий СССР.

Одновременно начался и выпуск товаров широкого потребления: микроприёмников, значков с многоцветным изображением, светильников, калькуляторов, электронных игр и прочего. Микроприёмники «Ангстрема» пользовались большим спросом, они экспортировались во Францию, а первые лица государства во время визитов дарили их иностранным представителям. Раритетные образцы этих товаров Музей Зеленограда представлял на выставках, есть они и виртуальном музее «Ангстрема».

Сегодня «Ангстрем» остаётся одним из крупнейших предприятий Зеленограда и ведущим российским разработчиком и производителем чипов от дискретных транзисторов до современных микроконтроллеров и микропроцессоров. Завод находится в Южной промзоне, по соседству с первой «клюшкой» (Георгиевский проспект, дом 4, строение 4).

НИИТТ — ныне «Институт точной технологии и проектирования», который расположен во второй «клюшке» и занимается проектированием микросхем, технологиями получения новых материалов на основе наноразмерных углеродных структур, технологиями проектирования и изготовления 3D микросхем, созданием пилотной производственной линии сборки по технологии 3D TSV, технологиями проектирования сетей беспроводных интеллектуальных сенсоров, в том числе медицинских имплантируемых сенсоров.

И завод «Ангстрем», и НИИТТ входят в состав госкорпорации «Ростех».

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