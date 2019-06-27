Комментировать
Здание МИЭТа сконструировали из лего. Есть инструкция для самостоятельной сборки 27.06.2019 ZELENOGRAD.RU

На модели из конструктора представлены главный, третий и четвертый корпуса МИЭТа, Дом культуры и спорткомплекс. Масштаб — 1:1400. Макет альма-матер собрал Олег Кулинич — выпускник кафедры систем автоматического управления и контроля.

— Набор обошелся почти в четыре с половиной тысячи рублей. Это дорого даже по меркам магазинных цен, но детали заказывались поштучно, у нескольких продавцов: из Барнаула, Оренбурга, Волгограда, Питера и Москвы, — рассказал Zelenograd.ru Олег. — Дешевле, чем сама компания LEGO, детали никто продавать не может, плюс доставка. Китайские аналоги, конечно, вышли бы дешевле, но их я не рассматривал.

Конструктором лего дизайнер увлекся около года назад, работая над презентационным роликом для рекламы LEGO. Захотелось и самому что-то создать, но такое неординарное, что раньше никому не приходило в голову.

— Поэтому решил сделать МИЭТ. Во-первых, его еще точно никто не делал. Во-вторых, я довольно хорошо его знаю, так как учился здесь и до сих пор с ним сотрудничаю как дизайнер. У меня есть куча фотографий МИЭТа, мои собственные иллюстрации, 3D-модели.

В конце января Олег начал создавать виртуальный макет будущей модели в программе Bricklink studio. Взял сперва более крупный масштаб, но решил уменьшить, чтобы мини-МИЭТ мог поместиться на столе и при этом не сильно мешать. Потратил на проект три-четыре пары выходных. Сложнее всего оказалось подобрать форму спорткомплекса, несмотря на неограниченное количество нужных деталей лего в компьютерной программе. «Живые» детали шли около двух недель. В конце февраля Олег наконец собрал модель альма-матер руками, но это был не конечный вариант.

— Когда собрал в первый раз, нашел слабые места, слегка изменил проект, заказал новые детали, чтобы все крепко держалось. Немного скорректировал последовательность, чтобы корпуса собирались по очереди. Самое приятное в процессе — когда модель обретает форму. Сначала узнаешь одну часть, затем другую — и вот картина складывается полностью. Всё это я постарался отразить в своей инструкции.

Инструкция «Как собрать МИЭТ из конструктора лего»

Инструкцию Олег писал около двух недель. Для некоторых объектов делал примечания-сноски — например, для памятника Шокину или библиотеки. Приводя интересные факты о них, использовал, в частности, лекции архитектора МИЭТа Феликса Новикова.

Свой проект Олег Кулинич отправил на конкурс от LEGO «Достопримечательность города или страны».

Вы решились бы собрать такую же модель из конструктора лего?
Да, ведь есть инструкция
Нет, даже с инструкцией
Может быть
Проголосовали 34 человека
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама