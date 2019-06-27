На модели из конструктора представлены главный, третий и четвертый корпуса МИЭТа, Дом культуры и спорткомплекс. Масштаб — 1:1400. Макет альма-матер собрал Олег Кулинич — выпускник кафедры систем автоматического управления и контроля.

— Набор обошелся почти в четыре с половиной тысячи рублей. Это дорого даже по меркам магазинных цен, но детали заказывались поштучно, у нескольких продавцов: из Барнаула, Оренбурга, Волгограда, Питера и Москвы, — рассказал Zelenograd.ru Олег. — Дешевле, чем сама компания LEGO, детали никто продавать не может, плюс доставка. Китайские аналоги, конечно, вышли бы дешевле, но их я не рассматривал.

Конструктором лего дизайнер увлекся около года назад, работая над презентационным роликом для рекламы LEGO. Захотелось и самому что-то создать, но такое неординарное, что раньше никому не приходило в голову.

— Поэтому решил сделать МИЭТ. Во-первых, его еще точно никто не делал. Во-вторых, я довольно хорошо его знаю, так как учился здесь и до сих пор с ним сотрудничаю как дизайнер. У меня есть куча фотографий МИЭТа, мои собственные иллюстрации, 3D-модели.

В конце января Олег начал создавать виртуальный макет будущей модели в программе Bricklink studio. Взял сперва более крупный масштаб, но решил уменьшить, чтобы мини-МИЭТ мог поместиться на столе и при этом не сильно мешать. Потратил на проект три-четыре пары выходных. Сложнее всего оказалось подобрать форму спорткомплекса, несмотря на неограниченное количество нужных деталей лего в компьютерной программе. «Живые» детали шли около двух недель. В конце февраля Олег наконец собрал модель альма-матер руками, но это был не конечный вариант.

— Когда собрал в первый раз, нашел слабые места, слегка изменил проект, заказал новые детали, чтобы все крепко держалось. Немного скорректировал последовательность, чтобы корпуса собирались по очереди. Самое приятное в процессе — когда модель обретает форму. Сначала узнаешь одну часть, затем другую — и вот картина складывается полностью. Всё это я постарался отразить в своей инструкции.

Инструкция «Как собрать МИЭТ из конструктора лего»

Инструкцию Олег писал около двух недель. Для некоторых объектов делал примечания-сноски — например, для памятника Шокину или библиотеки. Приводя интересные факты о них, использовал, в частности, лекции архитектора МИЭТа Феликса Новикова.

Свой проект Олег Кулинич отправил на конкурс от LEGO «Достопримечательность города или страны».