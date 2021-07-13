Запретить рекламу фастфуда, потому что он может вредить здоровью 13.07.2021 Партнерский материал

Ограничить рекламу ресторанов быстрого питания путем её запрета в СМИ, интернете и на улице с 8:00 до 23:00 предложил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Регулярное потребление этой еды приводит к ожирению и развитию серьезных заболеваний.

«Врачи, эксперты в области здравоохранения (в том числе ВОЗ) давно и постоянно предупреждают о вреде „быстрой еды“, серьезных последствиях для здоровья постоянного её потребления, — сказал общественный деятель в интервью „Зеленоград.ру“. — Это пища, при приготовлении которой используются в большом количестве жир и специи. Её систематическое употребление приводит к ожирению, повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По официальной статистике, сейчас более 30% женщин и более 40% мужчин имеют лишний вес из-за фастфуда, около 30% страдают ожирением. Печально, что и около 30% детей до 12 лет имеют ожирение из-за того же».

В некоторых зарубежных странах для сокращения числа приверженцев ресторанов быстрого питания были введены ограничения на рекламу фастфуда. Например, в этом году в Британии запретили рекламу бургеров, пиццы и картошки фри на телевидении до 21:00. Кроме того, рекламу быстрой еды блокируют в интернете.

Но в России рестораны быстрого питания могут использовать любые рекламные инструменты для продвижения своей продукции. Поэтому регулярное посещение этих заведений стало своего рода стилем жизни для многих россиян.

Петунин попросил главу Минздрава полностью запретить рекламу фастфуда в печатных СМИ, интернете, на наружных рекламных конструкциях, на телевидении и радио с 08:00 до 23:00. В 2015 год законопроект об ограничениях рекламы фастфуда был отклонен Госдумой.

Ранее Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. Ставки на спорт — это те же азартные игры, считает Петунин. Они приводят к игровой зависимости, депрессии, долгам и самоубийствам.

Также в числе инициатив общественного деятеля — введение государственного регулирования на услуги российских гостиниц в курортный сезон, с 1 мая по 30 сентября.

Максим Петунин также является соучредителем благотворительного фонда «Сердце лидера» и директором по строительству компании «АртСтройТехнология», выполнявшей крупные проекты по благоустройству в Зеленограде. В числе его инициатив как общественного деятеля, среди прочих, предложения о запрете рекламы фастфуда и внедрении программы «Земский строитель».

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Метки:
реклама, фастфуд, петунин максим
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