Осенью 1962 года в Плов­див по приглаше­нию общества советско-болгарской дружбы отправилась делегация, куда входил популярный в то время композитор Эдуард Колмановский, чью песню «Я люблю тебя жизнь» знал каждый житель СССР. Разумеется, гостей повезли на гору, где стоит «Алёша», и этот памятник произвел настолько сильное впечатление на музыканта, что вернувшись в Москву, Колмановский написал для «Але­ши» музыку. Но созданная мелодия композитору чем-то не нравилась, поэтому он долгое время никому ее не показывал. Наконец он пришел к мысли, что пловдивский памятник для полноты музыкального выра­жения нуждается в народной музыке, и ввел мелодию бол­гарской партизанской песни времен второй мировой войны «Гей, Балкан ты наш родной». И песня, у которой еще не было слов, «зазвучала».

Спустя несколько месяцев Колмановский сыграл эту мелодию своему другу, по­эту Константину Ваншенкину. Тот сам был фронтовиком, прошел всю войну. Кстати, как и Алексей Скурлатов, Ваншенкин уча­ствовал в боях на 3-м Украинском фронте, так что они могли видеться. Правда, он никогда не писал текстов на готовую музыку. «Для „чистого“ поэта написание песни — по ряду профессиональных причин, сложившихся при­вычек и навыков — дело чрезвычайно сложное, а для многих и невозможное, — объяснял стихотворец. — У большинства слова песни получаются, как правило, гораздо слабее собствен­но стихов, и мы лишь мечтаем, чтобы наши просто стихотворения были положены на музыку». Однако «Алешу» Ваншенкин написал специально для музыки. На создание песни ушел год.

В 1963-м песня была уже готова, но запели ее далеко не сразу. Слова опубликовали только в 1966 году в журнале «Стар­шина-сержант», в выпуске, посвященном советско- болгарской дружбе. И песню включил в свой репертуар Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова. В 1967-м ансамбль привез песню в Пловдив, и там — у подножия памятника «Алеше», в присутствии многих тысяч слушателей состоялось ее первое исполнение. Это был триумф. Затем песня «Алеша» стала часто звучать по радио. В 1970 году она стала официальным гимном города, и до 1989 года ее включали на радио каждое утро. Под «Алешу» про­сыпались сотни тысяч людей и шли на работу, учебу. В СССР она была не менее популярна: ее выпускали на пластинках, исполняли в «Песне года» и включили в фонохрестоматию (подбор пластинок) для уроков музыки в школе. В 2010 году в интернете сре­ди русскоязычного населения провели опрос: «Какие пес­ни вы пели в школе на уроках музыки?». Большинство опрошенных вспомнили только «Алешу» и «Катюшу».