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Ярмарка на Яблоневой аллее зазывает покупателей громкой аудио-рекламой. Не надо так! 08.06.2022 ZELENOGRAD.RU

«Ярмарка снова открыта, самые низкие цены в Зеленограде» — эта громкая и непрерывная аудио-реклама звучит возле продуктовой ярмарки на Яблоневой аллее в 3-м микрорайоне. Так новый арендатор пытается привлечь покупателей в неудачное место, где запустить торговлю не получается уже полтора года. И хотя формально нарушения закона в такой рекламе нет, она оглушает и раздражает многих прохожих.

Продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее снова открылась в конце мая. В отличие от прошлых попыток, новый арендатор действительно поставил низкие цены на некоторые позиции. На ярмарке продают овощи, фрукты, колбасы, рыбу, сыры, молочные продукты, соленья, сухофрукты, орехи и так далее.

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О проблеме с привлечением покупателей новый арендатор говорил сразу — в здание неудобно заходить. Со стороны ТЦ нужно идти по дороге вместе с машинами, а потом по наклонной дорожке, которая в дождь становится скользкой, натоптанную тропинку огородили лентой, с дороги не видно вход.

«Приходится каждого буквально под руку приводить», сетовал предприниматель и просил помощи от городских властей — сделать ещё один вход, напрямик со стороны Яблоневой аллеи. Иначе ярмарка долго не протянет даже с низкими ценами. Видимо, не дождавшись понимания, он решил действовать с помощью раздражающей рекламы.

При этом нарушения закона нет. Звуковая реклама запрещена, если колонки расположены на здании, а здесь вещают через мегафон, который лежит на стуле. А стул — это не «конструктивный элемент здания».

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Когда ярмарка только открылась, рядом с ней поставили большую рекламную конструкцию. Однако, как выяснилось, сделали это без разрешения, её демонтировали и больше уже не вернули.

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Метки:
микрорайон 3, ярмарка, наружная реклама
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Kill Digit
Вчера, 17:18
Нагородили заборов, теперь не знают как покупателей через забор затащить.
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