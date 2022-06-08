О проблеме с привлечением покупателей новый арендатор говорил сразу — в здание неудобно заходить. Со стороны ТЦ нужно идти по дороге вместе с машинами, а потом по наклонной дорожке, которая в дождь становится скользкой, натоптанную тропинку огородили лентой, с дороги не видно вход.

«Приходится каждого буквально под руку приводить», сетовал предприниматель и просил помощи от городских властей — сделать ещё один вход, напрямик со стороны Яблоневой аллеи. Иначе ярмарка долго не протянет даже с низкими ценами. Видимо, не дождавшись понимания, он решил действовать с помощью раздражающей рекламы.

При этом нарушения закона нет. Звуковая реклама запрещена, если колонки расположены на здании, а здесь вещают через мегафон, который лежит на стуле. А стул — это не «конструктивный элемент здания».