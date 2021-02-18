Сергей Г. написал жалобу на портал «Наш город» в раздел «Несоблюдение требований к размещению информационных вывесок». И получил ответ, что эта отдельно стоящая конструкция поставлена без дизайн-проекта — а его нужно было согласовать с Москомархитектурой. Административно-техническая инспекция выдала предписание демонтировать буквы до 19 марта. Проверят, сделано ли это, не позднее 24 марта.

Убирать конструкцию будет департамент СМИ и рекламы, хотя строительством ярмарки занималось бюджетное учреждение «Московские ярмарки», подчиняющееся департаменту торговли и услуг. Во сколько городскому бюджету обошлось установка этих букв и во сколько обойдётся демонтаж, утилизация или хранение, пока неизвестно.