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Большие буквы «ярмарка» уберут с Яблоневой аллеи. Их поставили незаконно 18.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Конструкцию со словом «ярмарка» поставили вдоль Яблоневой аллеи в конце прошлого года, перед открытием ярмарочного павильона в 3-м микрорайоне. Оказалось, она стоит незаконно.

Сергей Г. написал жалобу на портал «Наш город» в раздел «Несоблюдение требований к размещению информационных вывесок». И получил ответ, что эта отдельно стоящая конструкция поставлена без дизайн-проекта — а его нужно было согласовать с Москомархитектурой. Административно-техническая инспекция выдала предписание демонтировать буквы до 19 марта. Проверят, сделано ли это, не позднее 24 марта.

Убирать конструкцию будет департамент СМИ и рекламы, хотя строительством ярмарки занималось бюджетное учреждение «Московские ярмарки», подчиняющееся департаменту торговли и услуг. Во сколько городскому бюджету обошлось установка этих букв и во сколько обойдётся демонтаж, утилизация или хранение, пока неизвестно.

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Метки:
микрорайон 3, ярмарка, благоустройство
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Обсуждение
леонид ханбеков
4 часа назад
Щас ещё незаконно весить вывеска одежда на крюковском рынке тоже написано предписание снять вывеску
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