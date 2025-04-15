— В должность директора ГБУ «Талисман» я вступил в конце 2021 года. Спортивная техника на картодроме была в плачевном состоянии. Карты и багги постоянно глохли во время заездов, иногда были столкновения и мелкие травмы. Родители жаловались, что во время тренировки дети больше стоят, чем ездят. Механики сказали, что техника изношена, а запчастей нет. Соответственно, мы не могли обеспечить безопасность детей во время занятий по картинку и багги, что недопустимо. Надо было закупать запчасти и расходники для спортивной техники, зимнюю резину, запчасти на уборочную технику, комбинезоны, шлемы, ремонтировать полотно гоночной трассы. Причём срочно.

Но денег в бюджете ГБУ на это не было. Всё же проходит через госзакупки. Бюджет 2021 года был истрачен предыдущим руководством, а бюджет на 2022-й им же уже был расписан. И в этот бюджет не вошли закупки запчастей и всего упомянутого.

Весной 2022 года «Жилищник» в тестовом режиме передал ГБУ «Талисман» регбийный стадион в 5-м микрорайоне. Тестовый режим в данном случае — это проверка годности к эксплуатации искусственного травяного покрытия. Стадион — это собственно поле с трибунами, двухэтажное административное здание, металлический каркас с тентом для оборудования футбольного манежа, модульный туалет и вагончик для охраны.

Деньги на содержание стадиона нам не выделялись, юридически он оставался у «Жилищника». Но здесь ежедневно тренировались юные регбисты, и мы были обязаны обеспечить им безопасность и комфорт. Однажды я увидел, что в футбольном манеже все балки мокрые, с потолка капает вода. Оказывается, он не был оборудован вентиляцией, её не заложили в проект. Я обратился в «Жилищник», потом в префектуру. Мне объяснили, что в рамках контракта все работы выполнены, что-либо исправлять можно только после передачи стадиона и заключения нового контракта. На это потребуется примерно год. Я пригласил специалистов — за свой счёт. Они сказали, что к весне 2023 года весь манеж покроется коррозией, и дальше надо будет его ремонтировать или ставить новый каркас. Плюс нужна будет экспертиза — в общем, потенциальный долгострой. Кстати, «Талисману» уже официально передали регбийный стадион только осенью 2024-го. Без тех работ, что мы провели, там бы всё сгнило в прямом смысле.

Нужны были деньги и на картодром, и на регбийный стадион, и на манеж. А по линии учреждения финансирования в ближайшее время не ожидалось. Да, я придумал эту незаконную схему, поменял терминалы, чтобы деньги от платных услуг шли на посторонний расчётный счёт, а потом обналичивались. Я был вынужден так сделать. И использовал эти средства не для личного обогащения, а исключительно для ремонта, восстановления и развития наших объектов. Во время обысков ни у меня, ни у моих сотрудников не нашли «левых» наличных денег, банковских счетов или материальных ценностей. Все выполненные работы и закупки были зафиксированы следствием. И до сих пор работают на благо людей.