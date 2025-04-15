Бывший директор зеленоградского ГБУ «Талисман» Алексей Сысоев получил условный срок за хищение средств, полученных от платных услуг учреждения. В беседе с «Зеленоград.ру» он рассказал, почему ему пришлось придумать формально преступную схему, как на самом деле тратились деньги, и почему это невозможно было сделать законным способом.
Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) имеет право на оказание платных услуг, это записано в его уставе. Полученные от этих услуг деньги идут на развитие основной деятельности учреждения. У «Талисмана» это организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства. Для этого нужно как минимум содержать и поддерживать в нормальном состоянии спортивные объекты, самый большой из которых — картодром в Назарьево. Собственно, этот объект и есть основной источник внебюджетной деятельности «Талимана».
— В должность директора ГБУ «Талисман» я вступил в конце 2021 года. Спортивная техника на картодроме была в плачевном состоянии. Карты и багги постоянно глохли во время заездов, иногда были столкновения и мелкие травмы. Родители жаловались, что во время тренировки дети больше стоят, чем ездят. Механики сказали, что техника изношена, а запчастей нет. Соответственно, мы не могли обеспечить безопасность детей во время занятий по картинку и багги, что недопустимо. Надо было закупать запчасти и расходники для спортивной техники, зимнюю резину, запчасти на уборочную технику, комбинезоны, шлемы, ремонтировать полотно гоночной трассы. Причём срочно.
Но денег в бюджете ГБУ на это не было. Всё же проходит через госзакупки. Бюджет 2021 года был истрачен предыдущим руководством, а бюджет на 2022-й им же уже был расписан. И в этот бюджет не вошли закупки запчастей и всего упомянутого.
Весной 2022 года «Жилищник» в тестовом режиме передал ГБУ «Талисман» регбийный стадион в 5-м микрорайоне. Тестовый режим в данном случае — это проверка годности к эксплуатации искусственного травяного покрытия. Стадион — это собственно поле с трибунами, двухэтажное административное здание, металлический каркас с тентом для оборудования футбольного манежа, модульный туалет и вагончик для охраны.
Деньги на содержание стадиона нам не выделялись, юридически он оставался у «Жилищника». Но здесь ежедневно тренировались юные регбисты, и мы были обязаны обеспечить им безопасность и комфорт. Однажды я увидел, что в футбольном манеже все балки мокрые, с потолка капает вода. Оказывается, он не был оборудован вентиляцией, её не заложили в проект. Я обратился в «Жилищник», потом в префектуру. Мне объяснили, что в рамках контракта все работы выполнены, что-либо исправлять можно только после передачи стадиона и заключения нового контракта. На это потребуется примерно год. Я пригласил специалистов — за свой счёт. Они сказали, что к весне 2023 года весь манеж покроется коррозией, и дальше надо будет его ремонтировать или ставить новый каркас. Плюс нужна будет экспертиза — в общем, потенциальный долгострой. Кстати, «Талисману» уже официально передали регбийный стадион только осенью 2024-го. Без тех работ, что мы провели, там бы всё сгнило в прямом смысле.
Нужны были деньги и на картодром, и на регбийный стадион, и на манеж. А по линии учреждения финансирования в ближайшее время не ожидалось. Да, я придумал эту незаконную схему, поменял терминалы, чтобы деньги от платных услуг шли на посторонний расчётный счёт, а потом обналичивались. Я был вынужден так сделать. И использовал эти средства не для личного обогащения, а исключительно для ремонта, восстановления и развития наших объектов. Во время обысков ни у меня, ни у моих сотрудников не нашли «левых» наличных денег, банковских счетов или материальных ценностей. Все выполненные работы и закупки были зафиксированы следствием. И до сих пор работают на благо людей.
Закупили спортивную технику, зимнюю резину, дополнительные шлемы, одноразовые и непромокаемые комбинезоны — ими могут пользоваться и во время проката и во время занятий в секции, если забыл форму дома. Поставили световую вывеску при въезде на картодром. Установили снегоуловители на крыше административного здания и козырек над входом. На все карты поставили новые тросики и защитные кожухи, организовали склад запчастей, чтобы оперативно ремонтировать технику. Для тех же целей в двух боксах рядом с гоночной трассой поставили дизельные тепловые пушки. Раньше боксы были холодными, а технику приходилось ремонтировать далеко от трассы — это было долго и неудобно. Организовали дни открытых дверей для жителей Зеленограда, проводили гонки, всячески рекламировали картодром и его услуги.
Для уборки территории картодрома у нас были трактор «Беларусь» и маленький снегоочиститель. Когда мы стали работать ежедневно, техника начала ломаться, да и в принципе не справлялась со всем объёмом снега. Пришлось привлекать дополнительную технику и оперативно покупать и ставить запчасти — на складе их не было, а ждать официальной закупки надо было больше месяца, а то и больше. На гоночной трассе модернизировали освещение, на каждую мачту добавили светодиодные светильники — это нужно было сделать, прежде всего, для безопасности посетителей. В административном здании, где дети ждали начала тренировок, а родители — детей, было очень холодно. Мы загерметизировали окна, поставили дополнительные обогреватели. По просьбе родителей организовали небольшое кафе, чтобы дети могли перекусить после школы
Весной 2022 года стали готовиться к проведению этапа чемпионата России по картингу среди детей. Мы частично отремонтировали асфальт гоночной трассы, заделали крупные трещины, закупили три машины шлифованного щебня и в двух крутых поворотах восстановили ловушки для машин. Это не было моей или чьей-то прихотью, а сделано по предписанию представителя Российской автомобильной федерации, который инспектировал состояние трассы перед чемпионатом. Такие работы были на картодроме последний раз несколько лет назад. К лету 2022 года для комфортного пребывания посетителей и судейского состава во время проведения соревнований купили и поставили жалюзи, в местах отдыха спортсменов между заездами поставили пять лавочек. Установили видеонаблюдение на всей территории картодрома. Купили летнюю и зимнюю корпоративную одежду для инструкторов по спорту и технического персонала. Наконец, для привлечения детей в бесплатные секции и развития школы картинка пригласили на работу первого тренера сборной СССР по картингу Юрия Евгеньевича Ставровского. Этим же летом провели первые любительские гонки.
Для регбийного стадиона закупили садовый инвентарь, газонокосилки, строительные инструменты. Поставили видеонаблюдение, наняли двух ночных сторожей (были случаи вандализма). Привлекли технику для уборки зимой. Внутри манежа вклеили 12 мембранных окон по периметру, чтобы убрать влагу, поставили двери. После обильных дождей и затопления манежа увеличили высоту уровня поля, выровняли его для укладки травяного покрытия, проложили дренажную трубу для отвода воды. Заказали кварцевый песок — он насыпается сверху покрытия и придаёт ему жесткость, чтобы мячи правильно отскакивали. Поставили 33 светодиодных светильника, розетки, заградительную сетку.
Это ещё не все выполненные работы, могу продолжить их перечисление. Эти траты были абсолютно обоснованы, необходимы для безопасности, комфорта детей, успешной работы. Чтобы тот же регбийный стадион стал местом притяжения для подростков, сыграл важную роль в их жизни. Я сам вырос на этом стадионе, стал мастером спорта по регби, играл в сборной России, семь сезонов провел в суперлиге как профессиональный спортсмен. Только тогда мы тренировались и играли на черноземе с камнями, а переодевались в подвале корпуса 521. А сейчас стало красиво, комфортно, тепло.
Придуманная мной схема была временной. В конце 2022 года «Талисман» получил возможность делать срочные закупки с помощью авансовых платежей. Но было уже поздно…
Я рассказал всё это не для того, чтобы вызвать какое-то сочувствие, а для понимания — сколько было сделано за неполных полтора года. Внебюджетный план ГБУ 2022 года мы перевыполнили на два миллиона рублей. И еще отмечу, что мои сотрудники — честные и порядочные люди, профессионалы. Ни копейки из этих денег они себе не оставляли, всё шло на развитие учреждения.