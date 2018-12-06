Крюково — Водокачка. Из письма политрука Николая Фёдоровича Омельченко жительнице города Зеленограда, участнице боев за Крюково, Силиной Эрне Алексеевне (1960-е годы):

«Здравствуйте, Эрна! Прочел в „Правде“ „Бородино 41-го года“, где О. Попов рассказывает о битве за Крюково и о Вашем подвиге. Я участвовал в битве за Крюково в 8-й Панфиловской дивизии в полку командира майора Шехтмана, комиссар т. Корсаков, в должности политрука роты. Моей роте было приказано занять оборону правее водного бассейна (Водокачка) от которого шел на станции Крюково водопровод (это со стороны Москвы справа).

Подразделение, которому было приказано оборонять водный бассейн 6 декабря ночью, часов в 8 вечера, не вышло к исходному рубежу, и правый фланг у нас был открыт. Немецкие разведчики в количестве пяти автоматчиков через замерзший бассейн зашли к нам в тыл. Я со своим ординарцем Михаилом Петуховым находился в канаве, где проходил водопровод к станции Крюково. По обе стороны проходил штакетник. Немцы в 8-10 метрах оказались сзади нас.

Мой ординарец Петухов имел винтовку и гранаты, а я пистолет и гранаты. Мы в упор из винтовки и нагана застрелили двух. Один дал автоматную очередь, но она прошла выше нас. Мы произвели еще выстрелы, бросили гранаты и остальных уложили. Но это не главное, о чем я Вас хочу просить, чтобы Вы мне сообщили, а главное — другое.

После этой схватки и расправы с немцами я с ординарцем перешел в этом же месте в один дом из жженого кирпича, в котором на русской печке лежала женщина примерно 25-30 лет с больным ребенком. В комнате было еще два мальчика, примерно от 4 до 6 лет, а возможно и меньше — это сыновья той женщины, которая лежала на печке с больным ребенком.

Примерно в 3-4 часа ночи на 7 декабря 1941 года ребенок умер. Эта женщина понесла его хоронить, где-то недалеко, в траншею или бомбоубежище. В пятом часу началось наше контрнаступление, заработала артиллерия. Матери не было. Я с ординарцем накормил этих двух мальчиков. Оставив их, пошел поднимать роту в наступление. Поднял подразделение, открыл минометный огонь. Где-то в 50-60 метрах от дома я был ранен в правое плечо осколком мины.

Когда поднялся, вижу, ко мне бегут раздетые эти два мальчика. Я схватил их и оттащил их в дом, после чего пришла мать. Оставив их, она отправила меня в госпиталь, через Москву, в город Иваново. […] Меня очень интересует, живы ли эти братишки-мальчишки, и жива ли их мать…»