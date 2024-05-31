20-летний мужчина упал со второго этажа во время ремонта и получил травму головы, грудной клетки, правой руки и таза.

Бригада скорой помощи еще в пути внесла данные пациента в информационную систему, поэтому больница заранее подготовила операционную и противошоковый зал (врачи скорой оценили болевой синдром на 9 из 10 баллов). Когда машина скорой въехала на территорию больницы, врачи — хирург, травматолог, нейрохирург и анестезиолог-реаниматолог — уже ждали пациента.

По срочному «красному» потоку ему сразу сделали обезболивание, на УЗИ выявили скопления воздуха в плевральной полости (пневмоторакс), удалили лишний воздух, после этого сделали компьютерную томографию всего тела, но показаний для экстренной операции не выявили и госпитализировали мужчину в реанимацию.

От момента поступления в противошоковую палату до установки диагноза и госпитализации в реанимацию прошло 37 минут. При этом повреждения подобного рода, по статистике, ведут к смерти почти в трети случаев, но благодаря слаженной работе специалистов человека удалось спасти. Сейчас угрозы для его жизни нет.

Всё это — результат перехода зеленоградской больницы на новый стандарт работы скорой помощи, который завершился месяц назад. Для этого пришлось полностью отремонтировать приемное отделение, изменить алгоритмы работы персонала и маршрутизацию пациентов. Подробнее об этом читайте здесь.