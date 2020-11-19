Дозвонились до ДПС, сообщили всю информацию, номер машины виновника и стали ждать. Когда виновник уезжал, у него очень сильно дымилась машина, я понимал, что уедет он на пару километров, не больше. Минут через 20 подъехали сотрудники ГИБДД — мы сообщили им номер скрывшейся машины, и инспекторы поехали догонять виновника. Ждём — приезжают минут через 20. Спрашиваю, что и как, — ничего не говорят. Показываю им видео, где виновник уезжает — в диалоге слышу: «Это он в синей куртке», и они снова уезжают. Проходит ещё минут 30 — они же возвращаются: «Мы его поймали». Всё фотографируют и говорят ехать за ними.

Проезжаем чуть больше километра — около санатория «Энергия» стоит тот самый Chevrolet, рядом молодой человек — сын виновника. На вопрос, где виновник, отвечает — он спит. (Правда, не понятно, где.) Инспектор начинает оформлять. На вопрос, где виновник, отвечает, что он тут, всё хорошо. Ну а дальше начинается «цирк», суть которого в том, что инспектор хотел оформить ДТП, как будто виновник никуда не уезжал. Когда я начал снимать всё на телефон, инспектор начал возмущаться. Далее были провокации и угрозы, мол, у нас другое ДТП, и вы все будете ждать до ночи, если мы будем оформлять скрытие с места ДТП из-за водителя КИА (то есть из-за меня), потому что он хочет оформить именно как скрытые с места ДТП. Инспектор просил меня съездить на заправку отксерить протоколы и так далее. В объяснениях я внёс информацию о том, что водитель скрылся с места ДТП. Далее я спросил, почему не проводится освидетельствование виновника, и снял это на камеру.