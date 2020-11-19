Историю о том, как автоинспекторы не хотели оформлять «скрытие с места ДТП», рассказал читатель «Зеленоград.ру» Виктор П. Автомобиль виновника въехал сзади в автомобиль, который от удара врезался во впереди идущую машину, а та следом ещё в одну. Люди не пострадали — и виновник решил скрыться, однако в протокол это, со слов читателя, не хотели заносить. Он настоял, чтобы всё оформили, как полагается.
— День получился насыщенным. В 15:50 ехал по Пятницкому шоссе между Брёхово и Николо-Черкизово в сторону Москвы, услышал сзади громкий «бум» и через мгновение удар в заднюю часть машины. Хоть и нажал на тормоза, но догнал машину впереди… В итоге собраны четыре машины: Nissan Note, KIA Optima, Ford Fusion и виновник ДТП Chevrolet Cruze. Вышел из машины, посмотрел, что нет пострадавших; виновник ДТП тоже вышел из машины. В общем, случилось и случилось — пошёл вызывать ДПС через встроенную в машину систему. Пока ждал ответа, услышал громкие голоса на улице. Выйдя из машины, увидел что Chevrolet Cruze сдал назад и начинает уезжать по обочине. Попытался остановить его, но не смог.
Дозвонились до ДПС, сообщили всю информацию, номер машины виновника и стали ждать. Когда виновник уезжал, у него очень сильно дымилась машина, я понимал, что уедет он на пару километров, не больше. Минут через 20 подъехали сотрудники ГИБДД — мы сообщили им номер скрывшейся машины, и инспекторы поехали догонять виновника. Ждём — приезжают минут через 20. Спрашиваю, что и как, — ничего не говорят. Показываю им видео, где виновник уезжает — в диалоге слышу: «Это он в синей куртке», и они снова уезжают. Проходит ещё минут 30 — они же возвращаются: «Мы его поймали». Всё фотографируют и говорят ехать за ними.
Проезжаем чуть больше километра — около санатория «Энергия» стоит тот самый Chevrolet, рядом молодой человек — сын виновника. На вопрос, где виновник, отвечает — он спит. (Правда, не понятно, где.) Инспектор начинает оформлять. На вопрос, где виновник, отвечает, что он тут, всё хорошо. Ну а дальше начинается «цирк», суть которого в том, что инспектор хотел оформить ДТП, как будто виновник никуда не уезжал. Когда я начал снимать всё на телефон, инспектор начал возмущаться. Далее были провокации и угрозы, мол, у нас другое ДТП, и вы все будете ждать до ночи, если мы будем оформлять скрытие с места ДТП из-за водителя КИА (то есть из-за меня), потому что он хочет оформить именно как скрытые с места ДТП. Инспектор просил меня съездить на заправку отксерить протоколы и так далее. В объяснениях я внёс информацию о том, что водитель скрылся с места ДТП. Далее я спросил, почему не проводится освидетельствование виновника, и снял это на камеру.
При этом инспектор постоянно собирался куда-то уехать, повторяя, что мы будем ждать очень долго. Я сказал, что готов ждать сколько нужно и что необходимо всё оформить по закону. На тот момент виновника никто так и не видел. В итоге инспекторы никуда не уехали и наконец-то появился виновник ДТП, который находился в машине своих знакомых. При этом инспекторы ранее не предприняли никаких действий, чтобы его задержать.
Далее приехали мои друзья, после чего всё пошло веселее: инспектор оформил сокрытие с места ДТП, оформил отказ от освидетельствования на содержания алкоголя в крови. Очень рад, что довели это дело до конца и добились правильного оформления ДТП.
«Зеленоград.ру» отправил запрос в ГИБДД для получения комментария об этом происшествии. Если вы попадали в подобную ситуацию, поделитесь своей историей — пишите нам или рассказывайте в комментариях.
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