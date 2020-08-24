Женщину привезли в городскую клиническую больницу имени Кончаловского в тяжелейшем состоянии и с сильным кровотечением. Раньше подобные травмы, особенно в почтенном возрасте, в большинстве случаев привели бы к смерти, утверждает завотделением травматологии и ортопедии Денис Данилкин. С помощью же современных технологий врачи за три недели и после трёх операций поставили пострадавшую на ноги в буквальном смысле, рассказали в стационаре.
Автомобиль сбил 71-летнюю Татьяну Даниловну у пересечения Панфиловского проспекта и Ленинградского шоссе 3 июля около восьми утра. В результате ДТП она получила сложные переломы костей таза, правой голени и лучевой кости левой руки.
Потребовалась экстренная операция, чтобы стабилизировать зоны переломов, остановить кровотечение и не дать развиться травматическому шоку. Прежде всего врачи провели наружную фиксацию переломов, также понадобилось переливание крови.
Когда после первой операции состояние Татьяны Даниловны стабилизировалось, её перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии и в течение следующей недели готовили ко второй операции.
Во время неё врачи провели остеосинтез голени и лучевой кости. Сняв наружную фиксацию с ноги, хирурги зафиксировали кость с помощью специальной металлоконструкции. Затем то же самое проделали с лучевой костью.
Остеосинтез тазовых костей оставили на третью операцию. При подготовке к ней у Татьяны Даниловны обнаружили анемию (малокровие), и потребовалось новое переливание.
«Остеосинтез костей таза может пойти по-разному, может открыться кровотечение, поэтому мы основательно подготовились к операции», — рассказал лечащий врач пациентки Андрей Даниленко.
Когда баланс крови и сил организма восстановили — назначили завершающую операцию. На этот раз она проходила при эпидуральной анестезии, всё время операции Татьяна Даниловна была в сознании. От общего наркоза решили отказаться, поскольку это было уже третье хирургическое вмешательство за короткий промежуток времени, пояснили в больнице.
В области таза сделали три мини-разреза, через которые травматологи произвели закрытую внутреннюю фиксацию костей таза титановыми винтами и штифтом. Для визуального наблюдения за ходом скрытых от глаза внутренних действий использовали электронно-оптический преобразователь. Завершив установку фиксаторов, разрезы ушили и наложили на них повязки. Уже на следующий день Татьяна Даниловна могла садиться и самостоятельно себя обслуживать. Если бы не перелом лучевой кости, пациентка могла бы сразу ходить при помощи ходунков, но врачи запретили ей опираться на руку.
Операция проходила при участии профессора, доктора медицинских наук, врача-травматолога высшей категории Елены Литвиной. Отмечают и большую заслугу врача-анестезиолога и медсестры-анестезиста, благодаря которым пациентка, находясь во время операции в сознании, сохраняла невозмутимое спокойствие.
«Только благодаря бригаде травматологов, в частности Андрею Юрьевичу Даниленко, я выжила. Он предупреждал, что операция на тазу очень сложная, всё объяснял. Я ему полностью доверилась, выполняла всё, что он говорил. Я знала, что он сделает всё, чтобы поставить меня на ноги. Так и случилось. Он мой Папа Карло. Только собрал он меня не из дерева, а из металла», — поделилась впечатлениями после операции Татьяна Даниловна.
«Раньше подобные травмы, особенно в таком возрасте, в большинстве случаев привели бы к летальному исходу. А если и удавалось спасти пациента, то восстановление шло долгие месяцы, и длительный постельный режим негативно влиял на здоровье человека, вплоть до его гибели», — отметил завотделением травматологии Данилкин.
Уже через три недели после ДТП Татьяна Даниловна уехала домой. Через два месяца она вернётся в больницу для контроля и динамизации голени. Врачи проверят, как срастаются переломы, и уберут «лишнее железо», если надобность в нем отпадёт, уточнили в стационаре.