Автомобиль сбил 71-летнюю Татьяну Даниловну у пересечения Панфиловского проспекта и Ленинградского шоссе 3 июля около восьми утра. В результате ДТП она получила сложные переломы костей таза, правой голени и лучевой кости левой руки.

Потребовалась экстренная операция, чтобы стабилизировать зоны переломов, остановить кровотечение и не дать развиться травматическому шоку. Прежде всего врачи провели наружную фиксацию переломов, также понадобилось переливание крови.

Когда после первой операции состояние Татьяны Даниловны стабилизировалось, её перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии и в течение следующей недели готовили ко второй операции.

Во время неё врачи провели остеосинтез голени и лучевой кости. Сняв наружную фиксацию с ноги, хирурги зафиксировали кость с помощью специальной металлоконструкции. Затем то же самое проделали с лучевой костью.

Остеосинтез тазовых костей оставили на третью операцию. При подготовке к ней у Татьяны Даниловны обнаружили анемию (малокровие), и потребовалось новое переливание.

«Остеосинтез костей таза может пойти по-разному, может открыться кровотечение, поэтому мы основательно подготовились к операции», — рассказал лечащий врач пациентки Андрей Даниленко.

Когда баланс крови и сил организма восстановили — назначили завершающую операцию. На этот раз она проходила при эпидуральной анестезии, всё время операции Татьяна Даниловна была в сознании. От общего наркоза решили отказаться, поскольку это было уже третье хирургическое вмешательство за короткий промежуток времени, пояснили в больнице.

В области таза сделали три мини-разреза, через которые травматологи произвели закрытую внутреннюю фиксацию костей таза титановыми винтами и штифтом. Для визуального наблюдения за ходом скрытых от глаза внутренних действий использовали электронно-оптический преобразователь. Завершив установку фиксаторов, разрезы ушили и наложили на них повязки. Уже на следующий день Татьяна Даниловна могла садиться и самостоятельно себя обслуживать. Если бы не перелом лучевой кости, пациентка могла бы сразу ходить при помощи ходунков, но врачи запретили ей опираться на руку.