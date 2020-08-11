Реанимация горбольницы получила грант в 30 миллионов. Он пойдет на выплаты сотрудникам 11.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Отделение реанимации и интенсивной терапии больницы Кончаловского по итогам работы в 2019 году выиграло один из десяти грантов правительства Москвы «Спасая жизни». Сумма каждого такого гранта — 30 миллионов рублей.

Этим отделением в горбольнице руководит анестезиолог-реаниматолог Людмила Емельянова, в отделении работают 13 врачей и 22 медсестры, сообщила главврач Ирина Яроцкая. Возглавляет и курирует реанимационную службу ее зам, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Багаутдин Муслимов. «Я выражаю глубокую благодарность всем вам, коллеги, за ваш тяжелейший труд, за высочайшую ответственность, за молниеносную реакцию в критических ситуациях, за спасенные жизни, ценность которых не измерить никакими вознаграждениями», — написала Яроцкая.

Гранты разыгрываются ежегодно, они заложены в бюджет и «предназначаются для материального поощрения медицинского персонала», указано в постановлении правительства. В больнице подтвердили, что 30 миллионов рублей будут направлены в фонд заработной платы сотрудников отделения реанимации.

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Метки:
гранты, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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