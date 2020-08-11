Отделение реанимации и интенсивной терапии больницы Кончаловского по итогам работы в 2019 году выиграло один из десяти грантов правительства Москвы «Спасая жизни». Сумма каждого такого гранта — 30 миллионов рублей.

Этим отделением в горбольнице руководит анестезиолог-реаниматолог Людмила Емельянова, в отделении работают 13 врачей и 22 медсестры, сообщила главврач Ирина Яроцкая. Возглавляет и курирует реанимационную службу ее зам, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Багаутдин Муслимов. «Я выражаю глубокую благодарность всем вам, коллеги, за ваш тяжелейший труд, за высочайшую ответственность, за молниеносную реакцию в критических ситуациях, за спасенные жизни, ценность которых не измерить никакими вознаграждениями», — написала Яроцкая.