Храм в Андреевке получил президентский грант. На эти средства на его территории построят детскую площадку 23.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Спасский храм в поселке Андреевка получит 500 тысяч рублей за победу в конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. На эти деньги к сентябрю построят спортивно-игровую площадку. Она должна развлечь детей, пока родители на службе, и привлечь самих детей в храм.

Храм подавал заявку на проект «Непоседы» для создания площадки на площади 420 кв.м. для детей 3-14 лет, секторы для малышей и детей среднего возраста разделят. Всего на реализацию задумки нужно 766 тысяч, к сумме гранта добавится еще 266 тысяч в качестве софинансирования. Откуда именно придет помощь, на сайте Фонда не уточняется.

Уточнятся, что в учебные месяцы на площадке учитель будет проводить уроки физкультуры для учеников воскресной школы по системе «Детский фитнес». В выходные на площадке планируется вести подвижные и спортивные игры с детьми, «пока их родители присутствуют в храме на богослужении или общаются со священником на духовной беседе».

Площадка на территории храма будет ежедневно открыта для всех детей Андреевки, что позволит «отвлечь подрастающее поколение от электронных гаджетов и вернет их к живому общению, будет способствовать развитию бодрости, усилит физическую подготовку». Кроме того, по задумке авторов проекта, площадка поможет «привлечь детей и родителей в православный храм».

Спасский храм победил в этом конкурсе уже в третий раз. В предыдущие годы на гранты был создан Центр «Растим вместе» — для оказания помощи беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и профилактики абортов. Центр расположен по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, деревня Голубое, Тверецкий проезд, д. 16А.

Во второй раз победил этот же проект с новыми задачами — на средства фонда планировалось «обучать мамочек простым навыкам бытового хозяйства (приготовление пищи, планирование бюджета), навыкам шитья и вышивки на машинках, развивать эстетический вкус (рисование, рукоделие)».

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Метки:
поселок андреевка, гранты
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