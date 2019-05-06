Специалисты предлагают отделить транспортные и пешеходные потоки возле ТЦ в корпусе 617А. Здесь работает «Пятерочка» и множество мелких магазинов. На машинах к ТЦ заезжают с Сосновой аллеи и ставят их перед самым входом. Также паркуются сбоку от главного входа, мешая потоку пешеходов.

Предлагается передвинуть существующие ограничительные столбики таким образом, чтобы убрать машины от главного входа в магазин, пояснили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Это нужно для безопасности пешеходов.

Запрещать же парковку возле ТЦ в принципе не планируется. При этом автомобили подъезжают к ТЦ также из глубины 6 микрорайона по местному проезду, вместе с потоком пешеходов. Тут же, слева от торгового центра, разгружаются машины недавно открывшегося винного. Выделение пешеходной зоны надо согласовать с собственником здания, управе поручено проработать с ним этот вопрос до 15 мая.

Попытки разграничить пешеходов и машины возле районных торговых центров предпринимали раньше в 3, 5 и 8 микрорайонах

В итоге пешеходную зону удалось отделить только возле 5-го торгового. Но это это разделение условно — многие идут по кратчайшему маршруту прямо через парковку, а не по узкому проходу между фасадом магазина и столбиками. Парковка возле этого ТЦ нужна не только местным жителям, покупающим продукты по дороге домой, но и «Азбуке вкуса», которая обслуживает покупателей со всего города.

В 8-м микрорайоне площадь возле 834-х корпусов давно превратилась в стоянку. В прошлом году там поставили столбики, чтобы выделить пешеходную зону, но это оказалось бесполезно — машины всё паркуют, где хотят. А пешеходный поток там немалый, учитывая наличие Сбербанка.

На площади возле 3-го торгового несколько лет назад положили ряд полусфер практически вплотную к парикмахерской, обозначив пешеходную зону, но по этой узкой дорожке никто не ходит — пешеходы идут там же, где ездят машины. А площадь перед ТЦ — это большая парковка.

Хорошее решение этой проблемы нашли, похоже, только в 1-м микрорайоне. Владелец здания 1-го ТЦ собирается полностью перестроить его, убрав все машины в подземную парковку. Больше половины читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, хотели, чтобы такой