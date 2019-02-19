Высота здания и число этажей

1-й торговый был построен в 1963 году. Там находились отдельные магазинчики — продуктовый, булочная, овощной, винный, чебуречная, пончиковая. В 1998 году здание передали в собственность компании «Столица менеджмент». Тогда же новые владельцы сделали там небольшой ремонт, чтобы функционально объединить здание, но капитального ремонта не было.

О планах сноса первого торгового и строительстве нового ТЦ управляющая компания «Столица» заявляла еще в 2016 году. В этом году планы обрели зримое воплощение — сделан проект планировки, который обсудили с местными жителями.

Новый проект планировки нужен, чтобы расширить возможные варианты использования земельного участка (в частности, сделать подземную парковку) и увеличить максимальную высоту здания до 17 метров. При этом здание будет двухэтажным, а такую высоту закладывают на всякий случай — для технических элементов вроде пожарных лестниц и т. п.