Из самого старого зеленоградского торгового центра в 1 микрорайоне собираются сделать современный ТЦ — снести старое здание и построить новое. 14 февраля корреспондент Zelenograd.ru побывал на публичных слушаниях, касающихся реконструкции. Теперь мы узнали кое-что новое.
1-й торговый был построен в 1963 году. Там находились отдельные магазинчики — продуктовый, булочная, овощной, винный, чебуречная, пончиковая. В 1998 году здание передали в собственность компании «Столица менеджмент». Тогда же новые владельцы сделали там небольшой ремонт, чтобы функционально объединить здание, но капитального ремонта не было.
О планах сноса первого торгового и строительстве нового ТЦ управляющая компания «Столица» заявляла еще в 2016 году. В этом году планы обрели зримое воплощение — сделан проект планировки, который обсудили с местными жителями.
Новый проект планировки нужен, чтобы расширить возможные варианты использования земельного участка (в частности, сделать подземную парковку) и увеличить максимальную высоту здания до 17 метров. При этом здание будет двухэтажным, а такую высоту закладывают на всякий случай — для технических элементов вроде пожарных лестниц и т. п.
«Сейчас количество жителей увеличилось в разы, а первый торговый центр не отвечает нынешним требованием и технологиям, он устарел физически и морально, — объяснила необходимость реконструкции здания представитель ТЦ „Столица“ Светлана Кочева. — Нам бы хотелось, чтобы вы, выйдя из дома, могли зайти и получить полный спектр услуг — и товары, и аптеки, и банки».
Кроме того, в новом ТЦ будут досуговые кружки для детей и подростков (как платные, так и бесплатные), кафе, рестораны. Существующие магазинчики останутся, если жители пожелают, чтобы они сохранились.
Прилегающую территорию собираются благоустроить и сделать место, где можно проводить праздники. В качестве примера Кочева привела торговые центры «Столица» в 14 и 23 микрорайоне. В 1 микрорайоне будет торговый центр районного масштаба, рассчитанный на жителей близлежащих домов, добавил замглавы управы района Матушкино Олег Шибаев. Идея сделать площадку для развлечений у торгового центра возражений не вызывала. Хотя шум от уличных мероприятий торговых центров — частый повод для жалоб. Сами жители 1 микрорайона нередко жаловались на шум от массовых мероприятий на площади Юности и возле соседнего ТЦ «Панфиловский».
После реконструкции в первом торговом будет подземная парковка. Въезд в неё будет c улицы Николая Злобина — там же, где сейчас въезд на уличную стоянку перед ТЦ. Возможно, организация движения будет иной — въезд сделают с Центрального проспекта (перед светофором), а выезд — на улицу Злобина. Это определят позже, на этапе согласования проекта с ГИБДД.
А зачем нужен подземный паркинг, если торговый центр районного масштаба, кто из 1 микрорайона будет ездить туда на машинах? — поинтересовались жители. «Если магазин будет востребован, вы будете покупать большое количество продуктов, а не приходить как на экскурсию», пояснил Шибаев. Подъезд грузовых машин с товаром и его разгрузка планируется там же, где сейчас — с противоположной фасаду здания стороны. Дебаркадер будет закрытым.
На месте существующей плоскостной парковки перед входом в ТЦ планируют сделать разноуровневую мини-площадь. Здесь можно погулять, возможно, сюда вынесут летние веранды кафе и рестораны.
Если проект одобрят, строительство начнется не раньше 2021 года. До 21 февраля можно присылать свои предложения и замечаний по проекту на электронный адрес окружной градостроительной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
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