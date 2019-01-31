Материалы проекта опубликовала управа района Матушкино — официально он называется «внесение изменений в правила землепользования и застройки». Формально меняется только вид разрешенного использования земельного участка - на "размещение объектов капитального строительства с правом торговли, размещения гаражей, кинотеатров, музеев, цирков, зверинцев, зоопарков, а также устройства площадок для празднеств и гуляний".

Это не значит, что всё это будет в новом торговом центре — но такие виды использования допускаются. Речь идет о строительстве современного торгового центра, пояснили Zelenograd.ru в префектуре. Внешний вид в рамках слушаний обсуждаться не будет.