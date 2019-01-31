Самый старый зеленоградский торговый центр в первом микрорайоне, построенный в 1963 году, хотят снести и построить на его месте ТЦ площадью почти 20 тысяч квадратных метров, высота нового здания может достигать 17 метров — это сравнимо с «Иридиумом». Проект обсудят на публичных слушаниях 14 февраля.
Материалы проекта опубликовала управа района Матушкино — официально он называется «внесение изменений в правила землепользования и застройки». Формально меняется только вид разрешенного использования земельного участка - на "размещение объектов капитального строительства с правом торговли, размещения гаражей, кинотеатров, музеев, цирков, зверинцев, зоопарков, а также устройства площадок для празднеств и гуляний".
Это не значит, что всё это будет в новом торговом центре — но такие виды использования допускаются. Речь идет о строительстве современного торгового центра, пояснили Zelenograd.ru в префектуре. Внешний вид в рамках слушаний обсуждаться не будет.
О планах сноса «первого торгового» и строительстве трехэтажного ТЦ с кинотеатром управляющая компания «Столица» заявляла еще в 2016 году. Тогда она проводила опрос о наполнении будущего торгового центра — в частности, нужен ли кинотеатр и детская развлекательная зона. В администрации "Столицы" заверяли, что новое здание будет «полностью отвечать архитектурной концепции города». Но тогда больше половины участников опроса Zelenograd.ru высказались против планов сноса и строительства.
Материалы нового проекта можно увидеть в управе района Матушкино (корпус 129) со 2 по 8 февраля в часы работы управы, в том числе в выходные дни с 10:00 до 15:00. Там же можно оставить своё мнение о проекте в журнале слушаний. Собрание участников слушаний пройдет 14 февраля в 19:00 в школе №842 (корпус 142, актовый зал). В течение недели после собрания можно отправить свои замечания и предложения в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru.
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