В последние годы вырос интерес к вузам, в которых есть военная подготовка. В МИЭТе возможность получить военно-учетную специальность параллельно с обучением по гражданской специальности существует уже более 55 лет. При этом есть программы военной подготовки запаса — то, что раньше называли «военной кафедрой», а есть целевое обучение в интересах Министерства обороны РФ — программа подготовки офицеров кадра. В чём разница — давайте разбираться.
ВУЦ — это военный учебный центр при МИЭТе. Именно там студенты проходят военную подготовку по трём программам:
- военная подготовка офицеров запаса
- военная подготовка сержантов запаса
- военная подготовка офицеров для службы по контракту (целевое обучение в интересах Министерства обороны РФ)
Далеко не во всех вузах, где есть ВУЦ, можно пройти обучение по программе подготовки офицеров кадра. А для девушек данная программа является уникальным шансом стать кадровым офицером. Одна из выпускниц этого года, Виктория Рудиченко, рассказывает о том, почему выбрала такой вектор обучения и в чём различие между целевым обучением в интересах Министерства обороны РФ и программами подготовки офицеров и сержантов запаса:
«Разница между обучением по программе подготовки офицеров кадра и по программам подготовки запаса в том, что в первом случае абитуриенты поступают в ВУЦ параллельно с поступлением на гражданскую техническую специальность по отдельному конкурсу, во время обучения им выплачивается дополнительная стипендия, а после окончания учёбы выпускникам присваивается первое офицерское звание — лейтенант с назначением на должность для службы по контракту в течение трёх лет».
«Студенты, планирующие обучение по программам запаса, проходят конкурсный отбор на 2 курсе. После завершения обучения в ВУЦ и МИЭТе им присваивается одно из воинских званий — лейтенант запаса или сержант запаса. Я выбрала обучение в ВУЦ по программе подготовки офицеров кадра, потому что хотела и хочу стать офицером. В школе приняла решение о том, что хочу поступать в военную академию, долгое время готовилась, но, к сожалению, поступить туда не удалось. После прохождения абитуры в военной академии я искала вуз с возможностью набора девушек на обучение по программе офицера кадра, и мне посчастливилось найти ВУЦ при МИЭТе, который дал мне возможность обучаться по очень интересному и перспективному направлению „Инфокоммуникационные технологии и системы связи“ и осуществить мою мечту стать офицером».
Приём на целевое обучение по программам бакалавриата в интересах Министерства обороны РФ проводится по отдельному конкурсу на основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний для каждого конкурса, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых МИЭТ самостоятельно.
Это значит, что для поступления требуется сдать необходимые для выбранного направления подготовки ЕГЭ или вступительные испытания и заключить договор на целевое обучение.
Виктория рассказывает о том, как проходит поступление у будущих офицеров кадра:
«Чтобы поступить в ВУЦ при МИЭТе, нужно пройти медицинскую комиссию и иметь соответствующую категорию годности для прохождения военной службы по контракту. Процесс поступления происходит следующим образом: абитуриент подаёт документы в вуз на поступление на одну или несколько технических специальностей гражданского направления и в ВУЦ — личное дело кандидата, которое заранее надо сформировать в военном комиссариате. Конкурс кандидатов, поступающих в ВУЦ, проходит отдельно от абитуриентов, которые поступают в МИЭТ только на гражданское направление, поэтому шансы поступить увеличиваются».
В ВУЦ можно поступить на обучение по следующим гражданским направлениям подготовки:
- Инфокоммуникационные технологии и системы связи
- Информатика и вычислительная техника
- Конструирование и технологии электронных средств
- Программная инженерия
- Радиотехника
- Электроника и наноэлектроника
Ежегодный перечень направлений подготовки определяется, как правило, до 1 июня года поступления.
«Конечно, обучение осуществляется на бюджетной основе, так как это целевое обучение от Министерства обороны. Поступая в ВУЦ при МИЭТ, студенты имеют прекрасную возможность за 4 года обучения получить сразу 2 специальности — военную и гражданскую, — комментирует Виктория. — Что касается конкурса: из года в год он меняется в зависимости от набора на то или иное направление гражданской специальности, поэтому точной цифры назвать не могу. Мне с суммарным баллом по ЕГЭ 222 поступать было несложно. При этом девушек в военном учебном центре обучается достаточно, в некоторых взводах есть даже отделения, состоящие только из девушек».
Для того, чтобы пройти конкурсный отбор для обучения по программам военной подготовки офицеров запаса или сержантов запаса необходимо в начале второго курса подать соответствующие заявление, выполнить нормативы по физические подготовке, а также пройти предварительный отбор в военном комиссариате. В ходе конкурного отбора учитывается успеваемость — «двоечников» не берут.
Студенты, обучающиеся на технических направлениях, поступают на обучение по программам военной подготовки офицеров запаса, а с гуманитарных направлений — сержантов запаса.
Обучение по программам военной подготовки осуществляется методом «военного дня» — это адаптированное расписание занятий.
Для бакалавров оно составлено таким образом, чтобы один день в неделю с 08:45 до 17:10 (с перерывом на обед, естественно) за ними было закреплено обучение в ВУЦ. Остальные пять дней студенты изучают дисциплины общеобразовательной программы высшего образования
Подготовка ведётся по военно-учётным специальностям, относящимся к войсковой противовоздушной обороне, но так как обучение связано с серьёзной наукоёмкой технической подготовкой, выпускники ВУЦ при МИЭТ востребованы во всех без исключения видах и родах войск, во многих Главных и Центральных учреждениях Министерства обороны РФ, военных научных и учебных организациях.
Начинается обучение военному делу с ознакомления с основными понятиями: структуры воинских подразделений, строевой подготовки и элементов радиационной, химической и биологической защиты. На старших курсах студенты изучают военную технику в теории и на практике.
После третьего курса студенты убывают на две недели в войска для прохождения учебных сборов. После четвёртого курса они опять отправятся в воинские части, но уже для прохождения стажировки на офицерских должностях.
Перед завершением обучения выпускники подписывают контракт с Министерством обороны РФ либо ведомством, где законом предусматривается военная служба по контракту. Приказом Министра обороны РФ им присваивается первое офицерское звание — лейтенант. Распределение происходит на основании результатов успеваемости в ВУЦ и в университете. Первый обязательный контракт заключается сроком на три года, по его истечении можно уже выбирать: завершить военную карьеру или подписать последующий контракт.
При этом студенты ВУЦ, как правило, занимаются не одной только учёбой: ребята преуспевают и в спорте, и в научно-исследовательской деятельности, которая не входит в основной образовательный процесс. Так, например, наша сборная ежегодно отправляется на международную олимпиаду по информатике для курсантов.
Конечно, основное преимущество — это бесплатное высшее образование по выбранному направлению и то, что студент одновременно получает сразу две специальности: военную и гражданскую. Также обучающимся в ВУЦ выплачиваются дополнительная стипендия и единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды. Иногородним студентам предоставляют место в общежитии. После обучения всем ребятам гарантировано трудоустройство, а также льготы и социальные гарантии согласно ФЗ «О статусе военнослужащих».
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