Военная подготовка в университете: что это и зачем нужно? 16.06.2023 Партнерский материал

В последние годы вырос интерес к вузам, в которых есть военная подготовка. В МИЭТе возможность получить военно-учетную специальность параллельно с обучением по гражданской специальности существует уже более 55 лет. При этом есть программы военной подготовки запаса — то, что раньше называли «военной кафедрой», а есть целевое обучение в интересах Министерства обороны РФ — программа подготовки офицеров кадра. В чём разница — давайте разбираться.

Что такое ВУЦ?

ВУЦ — это военный учебный центр при МИЭТе. Именно там студенты проходят военную подготовку по трём программам:

  • военная подготовка офицеров запаса
  • военная подготовка сержантов запаса
  • военная подготовка офицеров для службы по контракту (целевое обучение в интересах Министерства обороны РФ)

Далеко не во всех вузах, где есть ВУЦ, можно пройти обучение по программе подготовки офицеров кадра. А для девушек данная программа является уникальным шансом стать кадровым офицером. Одна из выпускниц этого года, Виктория Рудиченко, рассказывает о том, почему выбрала такой вектор обучения и в чём различие между целевым обучением в интересах Министерства обороны РФ и программами подготовки офицеров и сержантов запаса:

«Разница между обучением по программе подготовки офицеров кадра и по программам подготовки запаса в том, что в первом случае абитуриенты поступают в ВУЦ параллельно с поступлением на гражданскую техническую специальность по отдельному конкурсу, во время обучения им выплачивается дополнительная стипендия, а после окончания учёбы выпускникам присваивается первое офицерское звание — лейтенант с назначением на должность для службы по контракту в течение трёх лет».

«Студенты, планирующие обучение по программам запаса, проходят конкурсный отбор на 2 курсе. После завершения обучения в ВУЦ и МИЭТе им присваивается одно из воинских званий — лейтенант запаса или сержант запаса. Я выбрала обучение в ВУЦ по программе подготовки офицеров кадра, потому что хотела и хочу стать офицером. В школе приняла решение о том, что хочу поступать в военную академию, долгое время готовилась, но, к сожалению, поступить туда не удалось. После прохождения абитуры в военной академии я искала вуз с возможностью набора девушек на обучение по программе офицера кадра, и мне посчастливилось найти ВУЦ при МИЭТе, который дал мне возможность обучаться по очень интересному и перспективному направлению „Инфокоммуникационные технологии и системы связи“ и осуществить мою мечту стать офицером».

День открытых дверей (с 31:14 по 46:18): Роман Олегович Зимнович, к.т.н., доцент, профессор кафедры РЛС и АСУ, рассказывает о том, что такое ВУЦ при МИЭТе
Как попасть в ВУЦ на обучение по программе офицеров кадра?

Приём на целевое обучение по программам бакалавриата в интересах Министерства обороны РФ проводится по отдельному конкурсу на основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний для каждого конкурса, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых МИЭТ самостоятельно.

Это значит, что для поступления требуется сдать необходимые для выбранного направления подготовки ЕГЭ или вступительные испытания и заключить договор на целевое обучение.

Виктория рассказывает о том, как проходит поступление у будущих офицеров кадра:

«Чтобы поступить в ВУЦ при МИЭТе, нужно пройти медицинскую комиссию и иметь соответствующую категорию годности для прохождения военной службы по контракту. Процесс поступления происходит следующим образом: абитуриент подаёт документы в вуз на поступление на одну или несколько технических специальностей гражданского направления и в ВУЦ — личное дело кандидата, которое заранее надо сформировать в военном комиссариате. Конкурс кандидатов, поступающих в ВУЦ, проходит отдельно от абитуриентов, которые поступают в МИЭТ только на гражданское направление, поэтому шансы поступить увеличиваются».

В ВУЦ можно поступить на обучение по следующим гражданским направлениям подготовки:

Ежегодный перечень направлений подготовки определяется, как правило, до 1 июня года поступления.

Некоторые абитуриенты на днях открытых дверей спрашивают, сколько стоит обучение в ВУЦ?

«Конечно, обучение осуществляется на бюджетной основе, так как это целевое обучение от Министерства обороны. Поступая в ВУЦ при МИЭТ, студенты имеют прекрасную возможность за 4 года обучения получить сразу 2 специальности — военную и гражданскую, — комментирует Виктория. — Что касается конкурса: из года в год он меняется в зависимости от набора на то или иное направление гражданской специальности, поэтому точной цифры назвать не могу. Мне с суммарным баллом по ЕГЭ 222 поступать было несложно. При этом девушек в военном учебном центре обучается достаточно, в некоторых взводах есть даже отделения, состоящие только из девушек».

Как поступить на программы военной подготовки запаса?

Для того, чтобы пройти конкурсный отбор для обучения по программам военной подготовки офицеров запаса или сержантов запаса необходимо в начале второго курса подать соответствующие заявление, выполнить нормативы по физические подготовке, а также пройти предварительный отбор в военном комиссариате. В ходе конкурного отбора учитывается успеваемость — «двоечников» не берут.

Студенты, обучающиеся на технических направлениях, поступают на обучение по программам военной подготовки офицеров запаса, а с гуманитарных направлений — сержантов запаса.

Как студенты, обучающиеся по программе подготовки офицеров кадра, совмещают военную подготовку и обучение по гражданскому направлению?

Обучение по программам военной подготовки осуществляется методом «военного дня» — это адаптированное расписание занятий.

Для бакалавров оно составлено таким образом, чтобы один день в неделю с 08:45 до 17:10 (с перерывом на обед, естественно) за ними было закреплено обучение в ВУЦ. Остальные пять дней студенты изучают дисциплины общеобразовательной программы высшего образования

Подготовка ведётся по военно-учётным специальностям, относящимся к войсковой противовоздушной обороне, но так как обучение связано с серьёзной наукоёмкой технической подготовкой, выпускники ВУЦ при МИЭТ востребованы во всех без исключения видах и родах войск, во многих Главных и Центральных учреждениях Министерства обороны РФ, военных научных и учебных организациях.

Начинается обучение военному делу с ознакомления с основными понятиями: структуры воинских подразделений, строевой подготовки и элементов радиационной, химической и биологической защиты. На старших курсах студенты изучают военную технику в теории и на практике.

После третьего курса студенты убывают на две недели в войска для прохождения учебных сборов. После четвёртого курса они опять отправятся в воинские части, но уже для прохождения стажировки на офицерских должностях.

Перед завершением обучения выпускники подписывают контракт с Министерством обороны РФ либо ведомством, где законом предусматривается военная служба по контракту. Приказом Министра обороны РФ им присваивается первое офицерское звание — лейтенант. Распределение происходит на основании результатов успеваемости в ВУЦ и в университете. Первый обязательный контракт заключается сроком на три года, по его истечении можно уже выбирать: завершить военную карьеру или подписать последующий контракт.

При этом студенты ВУЦ, как правило, занимаются не одной только учёбой: ребята преуспевают и в спорте, и в научно-исследовательской деятельности, которая не входит в основной образовательный процесс. Так, например, наша сборная ежегодно отправляется на международную олимпиаду по информатике для курсантов.

Какие преимущества будущим офицерам даёт государство?

Конечно, основное преимущество — это бесплатное высшее образование по выбранному направлению и то, что студент одновременно получает сразу две специальности: военную и гражданскую. Также обучающимся в ВУЦ выплачиваются дополнительная стипендия и единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды. Иногородним студентам предоставляют место в общежитии. После обучения всем ребятам гарантировано трудоустройство, а также льготы и социальные гарантии согласно ФЗ «О статусе военнослужащих».

Узнать больше о поступлении в Военный учебный центр при МИЭТ можно в консультационном центре ВУЦ

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Метки:
высшее образование, образование и обучение, армия, военкомат, призывники, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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