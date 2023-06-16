Что такое ВУЦ?

ВУЦ — это военный учебный центр при МИЭТе. Именно там студенты проходят военную подготовку по трём программам:

военная подготовка офицеров запаса

военная подготовка сержантов запаса

военная подготовка офицеров для службы по контракту (целевое обучение в интересах Министерства обороны РФ)

Далеко не во всех вузах, где есть ВУЦ, можно пройти обучение по программе подготовки офицеров кадра. А для девушек данная программа является уникальным шансом стать кадровым офицером. Одна из выпускниц этого года, Виктория Рудиченко, рассказывает о том, почему выбрала такой вектор обучения и в чём различие между целевым обучением в интересах Министерства обороны РФ и программами подготовки офицеров и сержантов запаса:

«Разница между обучением по программе подготовки офицеров кадра и по программам подготовки запаса в том, что в первом случае абитуриенты поступают в ВУЦ параллельно с поступлением на гражданскую техническую специальность по отдельному конкурсу, во время обучения им выплачивается дополнительная стипендия, а после окончания учёбы выпускникам присваивается первое офицерское звание — лейтенант с назначением на должность для службы по контракту в течение трёх лет».

«Студенты, планирующие обучение по программам запаса, проходят конкурсный отбор на 2 курсе. После завершения обучения в ВУЦ и МИЭТе им присваивается одно из воинских званий — лейтенант запаса или сержант запаса. Я выбрала обучение в ВУЦ по программе подготовки офицеров кадра, потому что хотела и хочу стать офицером. В школе приняла решение о том, что хочу поступать в военную академию, долгое время готовилась, но, к сожалению, поступить туда не удалось. После прохождения абитуры в военной академии я искала вуз с возможностью набора девушек на обучение по программе офицера кадра, и мне посчастливилось найти ВУЦ при МИЭТе, который дал мне возможность обучаться по очень интересному и перспективному направлению „Инфокоммуникационные технологии и системы связи“ и осуществить мою мечту стать офицером».