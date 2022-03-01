Четыре года назад на сложном пересечении Сосновой аллеи, Озерной аллеи и выезда из 6-го микрорайона изменили схему проезда, отдав приоритет поворачивающим с Озерной на Сосновую. Время показало, что водители так и не разобрались в порядке разъезда, нарушают на этом перекрестке ПДД и провоцируют аварии. У специалистов по дорожному движению есть четыре способа, как сделать этот перекресток более безопасным (один они уже использовали).
Этот перекресток неправильной формы и траектория «движения прямо» из 6 микрорайона на Озерную больше похожа на букву Z, чем на прямую линию. Некоторые водители думают, что машина из 6 микрорайона поворачивает, а на самом деле она едет прямо — это увеличивало риск столкновений. В 2016-м проблему пытались решить с помощью разметки — не помогло. Тогда в 2018-м изменили приоритет разъезда с помощью дополнительной опции светофора.
Однако теперь выяснилось, что и это не помогло — водители продолжают нарушать приоритеты разъезда, рассказали «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). И хотя аварий с пострадавшими на этом месте за последние годы не зарегистрировано, здесь, вероятно, происходят мелкие ДТП.
Вот четыре способа, как можно решить проблему.
Их уже ставили в 2018 году, когда изменили схему движения на перекрестка. Потом убрали, посчитав, видимо, что все всё поняли. А недавно они появились снова. В ЦОДД подтвердили, что щиты вернули «для дополнительного информирования», потому что водители продолжают нарушать правила в части приоритетов разъезда.
Это можно сделать, но отдельная фаза для выезда из двора (6-й микрорайон) приведет к задержке на светофоре и в итоге к задержке в движении транспорта на всем перекрестке. Особенно ощутимо это будет в часы пик. Возможно, здесь поможет «умный» светофор, который будет переключать фазы, исходя из количества ожидающих машин.
В этом случае придется поворачивать направо и ехать до разворота у «Флейты». Перепробег почти полтора километра, три светофора по пути, плюс ожидание на развороте — это долго). В ЦОДДе согласны, что перепробег действительно будет большой. Но, если на перекрестке будет такая же ситуация, как сейчас, — будут рассматривать именно этот вариант.
Этот вариант особо не обсуждали, потому что «много нюансов», сказали в ЦОДД. Что за нюансы не пояснили, но по крайней мере это требует проектирования, чтобы выбрать удобное и безопасное место для разворота, а также проведения дорожных работ — как минимум надо сделать разрыв в разделительном барьере.