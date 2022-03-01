История вопроса

Этот перекресток неправильной формы и траектория «движения прямо» из 6 микрорайона на Озерную больше похожа на букву Z, чем на прямую линию. Некоторые водители думают, что машина из 6 микрорайона поворачивает, а на самом деле она едет прямо — это увеличивало риск столкновений. В 2016-м проблему пытались решить с помощью разметки — не помогло. Тогда в 2018-м изменили приоритет разъезда с помощью дополнительной опции светофора.

Однако теперь выяснилось, что и это не помогло — водители продолжают нарушать приоритеты разъезда, рассказали «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). И хотя аварий с пострадавшими на этом месте за последние годы не зарегистрировано, здесь, вероятно, происходят мелкие ДТП.

Вот четыре способа, как можно решить проблему.