— В зеленоградском футбольном клубе я отыграл один сезон, в 2008 году, после завершения контракта с «Динамо», — и не очень удачно. Поэтому в Зеленограде я провел свои последние матчи в профессиональном футболе. Затем был учителем физкультуры в школе, судьёй на футбольных мачтах, тренером воспитанников академии «Динамо», сейчас у меня собственная Школа вратарей имени Льва Яшина — мы работаем в Москве и в Сербии.

С Зеленоградом сегодня меня связывают детский садик, поликлиника и прочие госучреждения, в которые я вожу своих детей. Сын Лев в будущем году пойдёт в школу — возможно, тоже в Зеленограде, мы пока не решили. Еще есть младшая дочь Люба, ей три года.

Любит ли футбол мой сын? Скажу так: какой-то страсти и огня в глазах я у него не вижу, он с удовольствием играет со мной в футбол, но его увлечение — это всё, что связано с космосом и космической инженерией. Любит собирать космические ракеты, спутники, очень интересуется этой темой.

Сам я, как футбольный тренер, продолжаю дело своего деда. Считаю, что техника Льва Ивановича Яшина сопоставима с той игрой, которую сейчас показывают вратари. Конечно, сильно изменились правила в футболе, в следствие этого изменились и некоторые нюансы игры. Но Лев Яшин продолжает оставаться примером для всех наших детей — все они хотят быть как Лев Яшин. На тренировках мы иногда смотрим старые матчи с его участием, это матчи 50-60-летней давности, в которых демонстрировалась очень достойная игра даже в сравнении с современными вратарями.