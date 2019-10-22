Юбилей легендарного советского вратаря Льва Яшина — 90-летие со дня рождения — отмечает 22 октября вся страна. Но немногие зеленоградцы знают, что внук Льва Яшина, Василий Фролов, одно время был вратарём футбольного клуба «Зеленоград», а сейчас живёт неподалёку, в Велтон-парке на Сходне — в Зеленограде часто бывает с семьёй, привозит маленького сына Льва на детские занятия. В прошлом году футболисты ФК «Зеленоград» приняли участие в съёмках кинофильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», консультантом которого выступил Василий Фролов. В коротком интервью «Зеленоград.ру» он рассказал о киносъёмках, о своей семье и работе.
— В зеленоградском футбольном клубе я отыграл один сезон, в 2008 году, после завершения контракта с «Динамо», — и не очень удачно. Поэтому в Зеленограде я провел свои последние матчи в профессиональном футболе. Затем был учителем физкультуры в школе, судьёй на футбольных мачтах, тренером воспитанников академии «Динамо», сейчас у меня собственная Школа вратарей имени Льва Яшина — мы работаем в Москве и в Сербии.
С Зеленоградом сегодня меня связывают детский садик, поликлиника и прочие госучреждения, в которые я вожу своих детей. Сын Лев в будущем году пойдёт в школу — возможно, тоже в Зеленограде, мы пока не решили. Еще есть младшая дочь Люба, ей три года.
Любит ли футбол мой сын? Скажу так: какой-то страсти и огня в глазах я у него не вижу, он с удовольствием играет со мной в футбол, но его увлечение — это всё, что связано с космосом и космической инженерией. Любит собирать космические ракеты, спутники, очень интересуется этой темой.
Сам я, как футбольный тренер, продолжаю дело своего деда. Считаю, что техника Льва Ивановича Яшина сопоставима с той игрой, которую сейчас показывают вратари. Конечно, сильно изменились правила в футболе, в следствие этого изменились и некоторые нюансы игры. Но Лев Яшин продолжает оставаться примером для всех наших детей — все они хотят быть как Лев Яшин. На тренировках мы иногда смотрим старые матчи с его участием, это матчи 50-60-летней давности, в которых демонстрировалась очень достойная игра даже в сравнении с современными вратарями.
Дружеские контакты с ребятами из Зеленограда, моими коллегами и друзьями по ФК «Зеленоград» сохранились — они до сих пор играют, основной костяк и тренер остались теми же. Они поучаствовали и в последних съёмочных днях фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», сыграв советских и югославских футболистов, участников финального матча первого Кубка Европы по футболу, который прошёл в 1960 году в Париже.
Я в фильме занимался только той частью съёмок, которая была связана с футболом — полностью отвечал за то, как должен выглядеть футбол на экране, но абсолютно не вмешивался в драматическую часть. Я был постановщиком всех сцен, снятых на футбольном поле: кто куда бежит, кто где стоит, как проходят матчи. Это, безусловно, была большая, сложная и трудоёмкая работа. Также в футбольных сценах я дублировал исполнителя главной роли Льва Яшина — ведь мы с дедом похожи.
Съёмочный процесс продолжался пять лет. Фильм целиком я еще сам не видел, предварительный показ состоится 21 ноября. Считаю, его создатели сделали всё возможное, чтобы кинофильм получился хорошим и качественным. А для меня это, прежде всего, был очень интересный жизненный опыт.
Лев Иванович Яшин (22 октября 1929 года — 20 марта 1990 года) — советский футболист, вратарь московского «Динамо» и сборной СССР, Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, лучший вратарь ХХ века по версиям международных футбольных федераций ФИФА и МФФИИС, а также нескольких авторитетных футбольных изданий. Москвич с улицы Миллионная, он получил первый вратарский опыт в дворовом футболе еще до войны, с 1944 года стал вратарём сборной Тушино, а к 1949-му — третим вратарём клуба «Динамо», за который выступал всю жизнь. Играл Яшин и в хоккей с шайбой, в 1953 году став обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призёром чемпионата СССР, но затем решил сосредоточиться на футболе. С 1954 года Лев Яшин провёл 74 матча за сборную СССР, которая с его участием в 1956-м выиграла Олимпийские игры в Мельбурне, а в 1960-м Кубок Европы. Во всём мире Яшина называли «Чёрная пантера» или «Чёрный паук» за его чёрную вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки, длинные руки, не пропускающие мяч в ворота. 27 мая 1971 года на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве, в присутствии 103 тысяч зрителей, состоялся прощальный матч Льва Яшина — матч сборной клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» против сборной «звёзд» мира.
«Май 1971 года. Москва в ожидании прощального матча Яшина. Впервые в истории советского футболиста будут чествовать звезды мирового футбола. В преддверии этого события Яшин вспоминает матчи и людей, с которыми связана его долгая, яркая и насыщенная футбольная карьера… и нелепый мяч, пропущенный в первом же матче за основу „Динамо“, после которого он „сел на скамейку“ на два года, и упорные тренировки, вернувшие его в основную команду, и блестящее выступление за сборную на Кубке Европы, и неудача на мировом первенстве в Чили, которая могла поставить точку в его карьере, и блестящую игру за сборную мира в Лондоне, посвященную столетию английского футбола, триумфально вернувшую его на спортивный олимп» , — так анонсируют кинофильм, посвящённый Льву Яшину, накануне его всероссийской премьеры.
Кинокартина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выйдет в российский прокат с 28 ноября.